Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным

Еврокомиссар по обороне заявил, что союзу придется вести диалог с президентом России по Украине, однако такие переговоры возможны лишь при наличии европейского плана урегулирования

Андрюс Кубилюс (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Европе придется вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу завершения конфликта на Украине, однако такие переговоры возможны только при наличии плана. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в эфире программы «Суть дела» литовского портала Delfi.

По его мнению, у Евросоюза до сих пор нет собственной стратегии урегулирования, и без нее любые контакты с российским руководством лишены смысла. Кубилюс подчеркнул, что диалог возможен только при выстроенной политической линии и понимании целей, которых Европа намерена добиться.

«До сих пор такого собственного плана у нас не было. Заручившись им, можно завязать диалог с президентом Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — заявил еврокомиссар.

Ключевым элементом такого плана еврокомиссар назвал существенное усиление Вооруженных сил Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил накануне журналистам, что переговоры между делегациями Киева и Вашингтона продолжаются, несмотря на то, что стороны «в некоторых вопросах не на одной стороне».

Страны «коалиции желающих», в состав которой в большинстве входят государства ЕС, планируют зафиксировать для Украины «связывающие обязательства» в сфере безопасности на случай возможного «нападения России». Reuters, ознакомившись с проектом итоговой декларации, сообщил, что такие обязательства могут предусматривать задействование военного потенциала, предоставление разведывательной и логистической поддержки, дипломатические меры, а также введение дополнительных санкций. Кроме того, союзники Киева готовы оформить систему политически и юридически обязывающих гарантий безопасности.

Путин заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.