Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным
Европе придется вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу завершения конфликта на Украине, однако такие переговоры возможны только при наличии плана. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в эфире программы «Суть дела» литовского портала Delfi.
По его мнению, у Евросоюза до сих пор нет собственной стратегии урегулирования, и без нее любые контакты с российским руководством лишены смысла. Кубилюс подчеркнул, что диалог возможен только при выстроенной политической линии и понимании целей, которых Европа намерена добиться.
«До сих пор такого собственного плана у нас не было. Заручившись им, можно завязать диалог с президентом Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — заявил еврокомиссар.
Ключевым элементом такого плана еврокомиссар назвал существенное усиление Вооруженных сил Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил накануне журналистам, что переговоры между делегациями Киева и Вашингтона продолжаются, несмотря на то, что стороны «в некоторых вопросах не на одной стороне».
Страны «коалиции желающих», в состав которой в большинстве входят государства ЕС, планируют зафиксировать для Украины «связывающие обязательства» в сфере безопасности на случай возможного «нападения России». Reuters, ознакомившись с проектом итоговой декларации, сообщил, что такие обязательства могут предусматривать задействование военного потенциала, предоставление разведывательной и логистической поддержки, дипломатические меры, а также введение дополнительных санкций. Кроме того, союзники Киева готовы оформить систему политически и юридически обязывающих гарантий безопасности.
Путин заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика