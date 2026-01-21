Мэр Сочи сообщил об уничтожении над городом всех воздушных целей
Средства ПВО уничтожили все воздушные цели над Сочи и прибрежной акваторией, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.
«Пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил Прошунин.
Мэр добавил, что на улице Транспортной, по словам жильцов многоквартирного дома, обнаружили мелкие обломки.
По словам Прошунина, в настоящий момент угрозы для города нет, обстановка находится под контролем.
Материал дополняется
