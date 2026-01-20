Президент США пошутил о планах на «Залив Трампа»

Президент США Дональд Трамп пошутил, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь, но позже передумал. Об этом американский лидер рассказал на брифинге, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Почему это Мексиканский залив? Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. <...> Но я решил этого не делать. Шучу», — сказал Трамп журналистам.

В конце января 2025 года Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Министерство внутренних дел США сообщило, что переименование связано с курсом на сохранение национального наследия и исторических ценностей Соединенных Штатов.

О намерении изменить названия Трамп впервые заявил в начале января 2025 года. Идея вызвала критику в Мексике, где напомнили, что название Мексиканский залив используется в международной навигации на протяжении столетий.