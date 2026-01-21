Как Трамп может присоединить к США Гренландию и что ему может помешать Один из вариантов — пересмотр договора 1951 года

Дональд Трамп вернулся к идее присоединить Гренландию к США, поскольку Дания якобы не может защитить остров от Китая и России. РБК разобрался, какие варианты есть у Штатов и какие у них плюсы и минусы для Вашингтона

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Зачем Трампу Гренландия

С начала января президент США Дональд Трамп вновь активно заговорил о присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании. Свои притязания он объясняет тем, что в противном случае остров захватят Россия или Китай. «Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. Но я не хочу, чтобы они были нашими соседями в Гренландии, этого не произойдет. И, кстати, НАТО должно это понимать», — пояснил он. В интервью The New York Times он также подчеркнул, что ему «психологически необходимо» завладеть островом «для успеха». «Право собственности дает то, чего невозможно достичь ни договором, ни арендой. Оно открывает возможности, которые невозможно получить, просто подписав документ», — сказал он.

Как пишет The Wall Street Journal, аппетит у Трампа разыгрался после успешной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер, направляясь на Давосский форум, подчеркнул, что «пути назад» по Гренландии уже нет, а также опубликовал коллаж, на котором он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливают в Гренландии американский флаг.

Площадь Гренландии — около 2,2 млн кв. км, на острове проживают около 57 тыс. человек. Он богат углем, золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, графитом, никелем, железом, алмазами, титан-ванадием, вольфрамом, ураном и редкоземельными элементами, а также нефтью и газом, добыча которых запрещена в Гренландии по экологическим соображениям. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критически важные. Наблюдающийся в последние годы на острове стремительный рост средних температур — в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, — приводит к таянию ледников, которые покрывают 80% территории Гренландии. Это высвобождает ранее недоступные запасы углеводородов, урана и крайне ценных редкоземельных элементов, использующихся в телекоммуникационной промышленности, отмечает Associated Press. Остров обладает и колоссальным военным значением: в годы Второй мировой войны американские военные базы в Гренландии сыграли существенную роль в сдерживании стран «оси», а в годы холодной войны — Советского Союза, напомнил Politico еще в 2019 году. Впрочем, сейчас США значительно сократили свое присутствие на острове — с 10 тыс. солдат на 17 объектах всего до 200 на базе Питуффик.

Какие у США есть варианты присоединить остров

Военное вторжение

В Белом доме отмечают, что рассматривают различные способы присоединения Гренландии, в том числе силовой. «Применение Вооруженных сил США, разумеется, всегда остается на столе у президента как верховного главнокомандующего», — подчеркнула пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

Военный захват острова не составил бы для Соединенных Штатов большой трудности и не потребовал бы большого контингента — вполне хватило бы «пяти вертолетов», заявил Politico датский политик на условиях анонимности. «Они [гренландцы] ничего не смогли бы сделать», — добавил собеседник издания. Несмотря на статус крупнейшего острова планеты, Гренландия не располагает собственной армией — оборону острова обеспечивает Дания, чьи военные ресурсы, однако, крайне ограничены по сравнению с американскими: в распоряжении датских сил, дислоцированных в Нууке, лишь несколько кораблей, вертолетов и один самолет. Датский эксперт по безопасности, генеральный директор Risk Intelligence Ханс Тино Хансен заявил Би-би-си, что «костяком» гипотетической американской операции могла бы стать базирующаяся на Аляске 11-я воздушно-десантная дивизия армии США, чей состав подготовлен для ведения боевых действий в Арктике.

Но захват острова стал бы очевидным актом агрессии одного члена НАТО против другого и спровоцировал бы глубочайший кризис в альянсе. На фоне угроз в отношении Гренландии канадский премьер-министр Марк Карни напомнил США о пятой статье Североатлантического договора, которая закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока трактуется как атака против всего альянса. Впрочем, документ не содержит каких-либо положений на случай, если агрессор — один из членов альянса. Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что оккупация острова США фактически положит конец НАТО.

Другая проблема для Вашингтона заключается в том, что для оккупации любой территории на протяжении более 60 дней необходимо одобрение конгресса. Однако перевес Республиканской партии в обеих палатах невелик, а голосование по законопроекту о публикации документов по делу Джеффри Эпштейна показало: далеко не все однопартийцы президента готовы поддерживать его инициативы. Некоторые республиканцы, в том числе спикер палаты представителей Майк Джонсон, уже публично выступили против военной операции.

Некоторые советники Трампа также с тревогой относятся к идее военного захвата Гренландии, сообщает CNN. В его окружении отдают предпочтение поиску компромисса с европейскими странами, при котором над островом был бы установлен некоего рода «кооперативный контроль», не предполагающий территориальной уступки со стороны Дании.

Покупка острова

Еще во время своего первого президентского срока Трамп предложил приобрести Гренландию, однако правительство Дании ответило отказом. 14 января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что госсекретарю США поручено в ближайшие недели подготовить официальное предложение о покупке острова. Издание также приводит приблизительную оценку его стоимости, подготовленную американскими экспертами, — около $700 млрд.

По данным ABC News, Рубио на закрытой встрече с группой американских законодателей заявил, что администрация Трампа отдает предпочтение именно покупке, а не силовому сценарию. Однако власти Дании и Гренландии неоднократно категорически заявляли, что остров не подлежит продаже.

Посредством покупки в состав США вошло несколько современных штатов и территорий. В 1803 году Соединенные Штаты приобрели у Франции Луизиану, в 1867-м — у Российской империи Аляску, а в 1917-м — Виргинские острова у Дании. После Второй мировой войны, в 1946 году, администрация Гарри Трумэна официально предложила Копенгагену $100 млн золотом (около $1,7 млрд на современные деньги) за Гренландию, но сделка была отклонена.

Юридической основой для гипотетического присоединения Гренландии к США в этом случае может выступать международный договор, президент США может заключить его «по совету и с согласия сената» (статья II Конституции США). В XIX веке так были оформлены такие территориальные приобретения Соединенных Штатов, как «Луизианская покупка» 1803 года, передача Флориды Испанией в 1819-м и присоединение Республики Техас в 1845-м. Международным договором была оформлена и уступка мексиканских земель по итогам американо-мексиканской войны, а также аннексия Гавайев в конце XIX века.

Пересмотр договоров и заключение новых

В качестве альтернативы прямым территориальным претензиям Вашингтон рассматривает модернизацию действующего соглашения о защите Гренландии, заключенного в 1951 году. По информации CNN, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пользующийся доверием Трампа, приватно обсуждает возможность пересмотра этого документа, считая это путем к компромиссу.

Существующий договор уже предоставляет американской стороне широкие права, включая строительство, эксплуатацию и обслуживание военных объектов, размещение персонала и контроль за движением судов и самолетов в согласованных зонах. Как отмечает Newsweek, эти условия дают США широкие полномочия для наращивания своего присутствия на острове, например на базе Питуффик, без его покупки или силового захвата, но суверенитет Дании над территорией формально сохраняется.

По данным источников CNN, в обновленную версию документа могут также включить «серьезные гарантии» запрета китайских инвестиций в Гренландию, что является ключевым стратегическим требованием Вашингтона. Рютте, как сообщается, уверен, что подобная сделка позволит избежать открытого конфликта между союзниками по альянсу.

Еще в мае 2025 года The Guardian сообщала, что администрация Трампа также прорабатывает возможность заключить с Гренландией Соглашение о свободной ассоциации (COFA) по аналогии с договорами США с тремя тихоокеанскими государствами — Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. Такое соглашение передало бы оборону острова под полный контроль США в обмен на финансовую помощь и беспошлинную торговлю, но пока власти Гренландии отклоняют прямые переговоры на эту тему, утверждает The Economist.

Еще один обсуждаемый в Белом доме вариант связан с поддержкой движения за независимость острова. Согласно опросу 2025 года, 56% гренландцев готовы проголосовать за выход из состава Дании. Как сообщало агентство Reuters, в американской администрации даже рассматривали возможность прямых выплат жителям острова (от $10 тыс. до $100 тыс.) для стимулирования голосования за независимость с последующим присоединением к США. Однако на это абсолютное большинство жителей острова (85% — по данным на январь 2025 года) не готовы.