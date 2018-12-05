Сошел с подиума

Почему «Стокманн» отказался от развития известного мультибренда

Российский оператор Stockmann отказался развивать универмаги Podium Market. Осенью бывший владелец Podium Market Эдуард Киценко обвинил Stockmann в нарушении условий выкупа у него этого бренда

Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

АО «Стокманн» (российский оператор финского ретейлера Stockmann) отказалось от дальнейшего развития сети универмагов под брендом Podium Market, заявил владелец «Стокманн» Яков Панченко.

В мае 2017 года стало известно, что российский Stockmann планирует купить некоторые торговые точки Podium Market. В рамках сделки планировалось, что часть магазинов (под вывеской Podium Market работало в это время восемь мультибрендов в Москве, Казани, Сургуте и Краснодаре) сразу перейдет под финский бренд, а остальные — постепенно. «Изначально цель была переделать все точки в Stockmann. Так как сделать это быстро все равно не удастся, мы решили посмотреть, насколько сам по себе бренд Podium Market жизнеспособен», — пояснял Панченко причины того, почему новый владелец решил сохранить часть универмагов с прежним названием.

Сейчас, согласно официальному сайту, осталось только два магазина под вывеской Podium Market — в столичных торговых центрах «Модный сезон» и «Европейский». По словам Панченко, оставшиеся магазины планируется закрыть в течение ближайшего месяца, с 1 февраля следующего года на их месте будут открыты универмаги Stockmann. «Планом А всегда была переделка всех универмагов Podium Market в универмаги Stockmann. Для подстраховки у нас был план Б — мы за собой оставили опцию выкупить бренд Podium Market, чтобы была возможность контролировать этот бренд. Работая с ним год, мы поняли, что ни сюрпризов по выручке и ассортименту, никакого хайпа в нем нет. В свое время [это была] очень успешная история, но [теперь это история], отжившая свой век. Мы приняли решение, что мы не будем ни выкупать этот бренд, ни продлевать лицензию на его использование», — пояснил Панченко РБК. ​

На Podium Первый магазин под брендом Podium появился в Москве еще в 1994 году. Как отмечала Полина Киценко (жена Эдуарда Киценко, которая участвовала в развитии розничного проекта), в те годы «не стоял вопрос выживания бизнеса люксовой одежды». ​«В Москве не было мультибрендов, мы в этом плане стали пионерами, поэтому никаких проблем с покупателями не испытывали — у касс частенько были очереди», — рассказывала она. Вплоть до 2012 года проект (насчитывал более 20 магазинов) развивался под брендом Podium, но затем прекратил свое существование: у сети появились проблемы с платежами контрагентам. В мае 2012-го ОАО «Подиум» (на тот момент головная компания) было признано банкротом. Но Киценко остались в одежном бизнесе и перезапустили сеть уже под брендом Podium Market. «Мы хотим открывать еще больше магазинов, причем не только в Москве, но и по всей России, — анонсировала Киценко. — Такой концепции, как у нас, сегодня нет, пожалуй, ни у кого». Но и у переформатированной сети возникли аналогичные проблемы. Уже с осени 2016-го число исков к компании резко увеличилось: так, если в период с 2012-го по начало августа 2016-го к компании было предъявлено 23 иска, то с конца августа 2016-го до 24 мая 2017-го — 71. К этому моменту о намерении купить универмаги объявила компания Якова Панченко, а поставщики инициировали банкротство компании Киценко (в итоге она была признана банкротом в июне 2018-го).

Дело бренда

Решение отказаться от развития Podium Market было объявлено российским «Стокманном» на фоне судебного процесса с Эдуардом Киценко. В июле бизнесмен подал иск к оператору Stockmann на 40,05 млн руб. Как пояснила сторона истца на предварительных слушаниях в начале сентября (корреспондент РБК присутствовал на заседании), претензии возникли именно из-за бренда универмагов. В рамках сделки Stockmann приобрел лицензию на использование бренда сроком на год, соответствующий договор был заключен 31 октября 2017 года.

Но, как утверждают адвокаты, в июне 2018-го Киценко имел право досрочно выкупить товарный знак, а у Stockmann возникала обязанность его продать. Но Stockmann, утверждают юристы, бренд не продал. В результате, не получив его вовремя, Киценко нарушил условия другого соглашения — с инвестгруппой «Русские фонды».

Представители Киценко ходатайствовали о приобщении к делу дополнительных письменных доказательств, суть которых заключалась в том, что тот, «располагая данным договором опционным, зная, что он станет собственником товарных знаков перечисленных, заключил свое соглашение, предварительный договор о предоставлении права использования товарных знаков между Киценко и компанией «Русские фонды». Представитель предпринимателя в ходе слушания упомянул, что планировалось создание торговой интернет-площадки с «Русскими фондами». Теперь из-за того, что бизнесмен не может исполнить обязательства перед «Русскими фондами», поскольку сам не получил товарные знаки от «Стокманна», к нему могут быть выдвинуты претензии — не менее 30 млн руб. за неисполнение условий передачи брендов, первая претензия от потенциального покупателя, по словам юристов, поступила Киценко 8 августа.

Киценко пытается взыскать средства по ст. 406.1. Гражданского кодекса РФ, которая подразумевает, что при ведении предпринимательской деятельности стороны могут предусмотреть соглашением обязанность одной из них возместить имущественные потери другой, если та понесла их из-за определенных в соглашении обстоятельств. В конкретной ситуации, по словам юристов, «Стокманн» и Киценко согласовали сумму в размере 40 млн руб.

«У Эдуарда Киценко свой взгляд на эту ситуацию, он считает, что мы отказываемся купить у него этот бренд и нанесли ему [этим] какой-то ущерб, — отметил Яков Панченко. — [Это] надуманная некорректная позиция, он обратился в суд с этой позицией, дальше я не хотел бы комментировать».

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря.