ЕСПЧ пошел на мировую

Европейский суд со следующего года изменит порядок работы с жалобами

С 2019 года рассмотрению почти всех жалоб в ЕСПЧ будет предшествовать стадия мирного урегулирования, а для самих процессов устанавливаются конкретные сроки. Новшества должны оптимизировать работу суда с тысячами типовых жалоб

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Принуждение к миру

С января 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в тестовом режиме введет новую процедуру рассмотрения жалоб: до начала процесса заявителю и государству-ответчику в обязательном порядке будут предлагать заключить мировое соглашение. Об этом судьи ЕСПЧ объявили 30 ноября в Страсбурге на встрече с представителями некоммерческих организаций и юристов из стран — членов Совета Европы, рассказали РБК присутствовавшие на ней руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и руководитель Центра содействия правовой защите Каринна Москаленко.

В пресс-службе ЕСПЧ подтвердили РБК факт подготовки нововведений и их суть, но сообщили, что пока не могут предоставить более детальную информацию, поскольку проект еще не запущен.

ЕСПЧ также впервые введет сроки для различных стадий рассмотрения жалоб. В общем случае процедура будет выглядеть так: после фильтрационной проверки жалобы (если она не является очевидно неприемлемой) Страсбург предложит заявителю и правительству в течение 12 недель договориться о мировом соглашении. «На этой стадии суд участвует в процессе минимально: он не то чтобы самоустраняется, но занимает позицию координатора», — рассказала РБК Новикова. Тем самым, по ее словам, будет фактически упразднена привычная стадия так называемой коммуникации жалобы, когда государство ставится в известность о жалобе, ему задаются вопросы, оно готовит ответ в форме меморандума, после этого на те же вопросы отвечает заявитель и тоже готовит меморандум. «Теперь эту стадию решено убрать, чтобы ни заявитель, ни правительство не готовили никаких обсерваций, а просто договаривались между собой», — пояснила правозащитница.

Если достичь мирного урегулирования не удалось, суд предложит государству-ответчику выступить с односторонней декларацией, признав допущенное нарушение и самостоятельно предложив заявителю компенсацию, размер которой ЕСПЧ рекомендует исходя из своей практики. И только если правительство не согласится, начнется привычный состязательный процесс, ограниченный по сроку — это также 12 недель.

Для нескольких категорий жалоб сохранится прежняя процедура. Это касается жалоб, затрагивающих сложные вопросы права, содержащих новеллы, например проблемы, которые еще никогда не ​рассматривали с точки зрения той или иной статьи Европейской конвенции, вопросы, важные с точки зрения общественного мнения, и наиболее важные вопросы, связанные с фундаментальными правами человека.

Новая процедура нужна ЕСПЧ, чтобы утвердить принцип субсидиарности, вынудив государства решать проблемы прав человека на национальном уровне, пояснила РБК Каринна Москаленко: «Это нужно, чтобы процедуры Европейского суда были задействованы только тогда, когда государство не может решить проблему. Нельзя ждать от ЕСПЧ, чтобы он решал проблемы за национальную судебную систему». Возможный негативный аспект нововведений связан с тем, что «у государства может возникнуть соблазн с помощью мирового соглашения решить проблемы, которые на самом деле требуют внимания со стороны Европейского суда», считает адвокат.

В 2017 году Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека, сообщалось в годовом статистическом отчете суда. За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признали хотя бы одно нарушение прав человека; треть из них (293 решения) касалась России. С 1998 года, когда страна попала под юрисдикцию Страсбургского суда, он зафиксировал 2,1 тыс. нарушений прав человека со стороны российских властей, и по этому показателю Россия на втором месте после Турции. Также в 2017 году Россия заняла второе после Турции место по количеству новых обращений в ЕСПЧ: из 63,4 тыс. новых жалоб 8 тыс. относились к ней. Кроме того, Россия оказалась на первом месте по сумме компенсаций, взысканных решениями ЕСПЧ в течение 2017 года; на нее пришлась четверть от всего объема — €14,6 млн из €60,4 млн. Всего за 20 лет ЕСПЧ взыскал с России €1,95 млрд, причем 95,6% этой суммы (€1,87 млрд) приходится на одно беспрецедентное решение — по делу ЮКОСа.

Страсбургский конвейер

Сейчас крайне малая доля дел в ЕСПЧ прекращается в связи с мировым соглашением или односторонней декларацией. Так, в 2017 году суд рассмотрел около 86 тыс. обращений, следует из статистического отчета суда. Большинство этих жалоб были признаны неприемлемыми, еще по 1,5 тыс. было принято мировое соглашение, а 754 были прекращены после односторонней декларации государства-ответчика.

Большое число жалоб в ЕСПЧ — однотипные, они касаются хорошо изученных вопросов права по Европейской конвенции и не содержат никаких новелл; предлагаемый порядок должен оптимизировать работу суда с ними, объяснила РБК Новикова. «Эта процедура была представлена как новая мера в рамках дальнейшего реформирования ЕСПЧ, и она ложится в логику, которую можно коротко описать так: мы освобождаем время и ресурсы суда, чтобы сконцентрироваться на действительно сложных делах, где ставятся те или иные вопросы обеспечения прав человека, или на жалобах, в которых появляется проблема, которую суд еще никогда не оценивал в категориях Конвенции. Сейчас львиную долю времени суд занимается конвейерным рассмотрением однотипных дел и из-за этого не может сосредоточиться на действительно серьезных правовых проблемах», — рассказала Новикова.

Несколько лет назад ЕСПЧ впервые попытался перераспределить нагрузку между важными случаями и типовыми делами, введя упрощенные процедуры для так называемых ​well established case-law — случаев, по которым есть устоявшаяся практика.

ЕСПЧ и сейчас может стать инициатором мирового соглашения, предложив заявителю и государству заключить его, отметил в беседе с РБК доцент школы права и социальной справедливости Университета Ливерпуля Константин Дегтярев, уточнив, что предлагаемый порядок «упрощает работу суда, в котором до сих пор огромное количество [нерассмотренных] дел». Он отметил, что комитет министров Совета Европы наблюдает за исполнением решений ЕСПЧ, но никак не контролирует исполнение односторонних деклараций со стороны правительств. «Если делать эту процедуру обязательной, то нужно и надзор за исполнением делать соответствующий», — пояснил эксперт.​

«Говорить о том, что процедура будет именно в такой конфигурации, пока рано. Тестовый режим продлится год; затем ЕСПЧ оценит, как эта процедура работала, какие были достигнуты результаты, какие были потери и сложности. И неизбежно будут вноситься коррективы», — рассказала РБК Новикова.