Россия одолжила еще миллиард

Минфин после пятилетнего перерыва разместил облигации в евро

Минфин впервые после апрельских санкций вышел на рынок международных заимствований — инвесторам были предложены семилетние еврооблигации в объеме €1 млрд. Их удалось разместить под 3% годовых

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Министерство финансов России разместило семилетние евробонды в объеме €1 млрд, говорится в официальном сообщении ведомства. Последний раз еврооблигации в евро Россия размещала пять лет назад.

Евробонды с погашением в декабре 2025 года размещены по цене 99,221% номинала с доходностью 3% годовых. Единственным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Объем заявок на момент сбора превышал €1 млрд.

Сейчас в обращении находится один выпуск еврооблигаций РФ в евро — размещенные в сентябре 2013 года под 3,625% годовых семилетние евробонды на €750 млн. Его погашение запланировано на сентябрь 2020 года.

В марте 2018 года после размещения двух выпусков евробондов на $4 млрд министр финансов Антон Силуанов не исключал, что в этом году ​Россия вновь выйдет на международный рынок заимствований, в том числе взяв в долг в других валютах.

Факторы в пользу размещения

Есть три объективных фактора, почему Минфин именно сейчас решил размещать еврооблигации в евро, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов. Первый — это недавнее успешное размещение «Газпромом» евробондов в евро. В ноябре «Газпром» разместил пятилетние облигации на €1 млрд под 2,95% годовых (сейчас торгуются немного выше 3%). Второй — перенос решения вопроса о новых американских санкциях против России на следующий год. И третий — стабилизация на внешнем рынке облигаций и начало снижения доходностей, заключает эксперт.

«Спрос со стороны нерезидентов на российский госдолг смещен из локальных выпусков на госдолг в долларах и евро, так как данные активы исключают риск девальвации рубля, — добавляет главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. — Вероятно, Минфин решил воспользоваться этой конъюнктурой, чтобы снизить давление на внутренний рынок облигаций».

Кроме того, ситуация в будущем с точки зрения размещения госдолга может ухудшиться, поскольку присутствует риск повышения долларовых ставок и ставок в евро, а также есть риск санкций на новый госдолг со стороны США, добавляет он.

Суверенные заимствования в евро привлекательны для России не только из-за геополитики, но и в силу общих трендов на рынке: стимулирующая денежно-кредитная политика Европейского центробанка (в частности, нулевая процентная ставка) на фоне ужесточения таковой в США, где с 2015 года идет повышение ставок, обусловливает ожидания более слабого евро, что выгодно заемщикам, отмечалось в прошлогоднем обзоре Всемирного банка.

Аналитики Райффайзенбанка в своем обзоре называли размещение евробондов РФ неожиданной новостью. «Учитывая отсутствие публичного маркетинга и нескольких организаторов (как это обычно бывает), скорее всего, размещение преимущественно пройдет среди узкого круга локальных инвесторов — тех, которые стремятся защитить свой капитал от возможных санкций (как персональных, так и в отношении российских финансовых институтов)», — предполагали они.

По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, спрос на бумаги мог быть у профильных институциональных инвесторов из Британии и США.

Несмотря на находящийся в обращении выпуск суверенных евробондов на €750 млн, ЦБ фиксирует в структуре внешнего долга обязательства государства перед нерезидентами в этой валюте только на сумму 0,1 млрд в долларовом эквиваленте. Таким образом, у иностранцев находится около 10% выпуска.

0,2% от суммы внешнего долга

Предыдущий выпуск суверенных евробондов РФ (в долларах США) был осуществлен в марте 2018 года, еще до апрельских американских санкций, впервые затронувших российские публичные компании UC Rusal и En+ Олега Дерипаски и вызвавших панику среди инвесторов, которые в массовом порядке начали распродавать российский госдолг. В большей степени распродажи коснулись рублевых ОФЗ.

В ходе мартовского размещения Минфин предложил инвесторам новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. Цена размещения одной облигации в первом случае составила 97,863% от номинальной стоимости, во втором — 99,991%.

Общая задолженность Минфина по внешним облигационным займам составляет $35,4 млрд. В обращении находятся 13 выпусков, 12 из которых номинированы в долларах США, следует из данных Минфина на 1 ноября 2018 года. На 1 октября 2018 года нерезидентам принадлежало 46,3% российских суверенных евробондов — максимум с начала 2015 года, следует из данных Банка России. По состоянию на 1 июля ЦБ оценивал сумму долларового госдолга РФ у нерезидентов в $17,9 млрд.

В структуре внешнего долга на задолженность российского правительства в евро приходится всего 0,2% от его общего объема. 36% внешнего долга «органов государственного управления» номинировано в долларах и 64% — в рублях (вложения нерезидентов в ОФЗ), показывают данные ЦБ на 1 июля.