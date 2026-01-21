«Северсталь» вела 2:0 у аутсайдера КХЛ, но победила только в овертайме

«Северсталь» вела 2:0, но обыграла аутсайдера КХЛ «Сочи» только в овертайме

«Северсталь» повела в матче с «Сочи» в две шайбы, потом пропустила четыре подряд, но смогла перевести игру в овертайм и одержать победу. Ильин оформил дубль

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Лидер Западной конференции КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла в гостях «Сочи» в овертайме со счетом 5:4.

Гости вели 2:0 уже на седьмой минуте, «Сочи» во втором периоде сравнял счет, вышел вперед и лидировал почти до середины третьей двадцатиминутки.

У «Северстали» забили Михаил Ильин (5-я и 64-я минуты), Давид Думбадзе (7), Илья Квочко (41), Иван Подшивалов (49).

У «Сочи» отличились Павел Дедунов (15), Тимур Хафизов (24) и Макс Эллис (26, 37).

«Северсталь» четвертый раз подряд в текущем сезоне победила «Сочи», который занимает предпоследнее место в конференции.

Результаты других матчей:

«Локомотив» — «Динамо» Минск — 2:1;

«Нефтехимик» — «Динамо» Москва — 2:1 после буллитов.