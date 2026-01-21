«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе

Дональд Трамп на форуме в Давосе рассказал об экономических успехах США, операции в Каракасе и миротворчестве. Отдельно он упомянул притязания на Гренландию. Ключевые тезисы речи и реакция зарубежных СМИ — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Romina Amato / Reuters)

Почему Трамп считает, что НАТО должна ему Гренландию

Одной из самых ярких тем выступления президента США в Давосе, как и ожидалось, стали его притязания на Гренландию. Дональд Трамп неоднократно, в том числе в свой первый президентский срок, заявлял о желании присоединить этот остров, входящий в состав Дании, к Соединенным Штатам. В последние недели его высказывания на эту тему заметно участились и стали жестче.

В Давосе Трамп подчеркнул, что испытывает «огромное уважение как к народу Гренландии, так и к народу Дании». За этим последовало первое «но»: по его словам, каждый союзник по НАТО должен быть «способен защитить свою собственную территорию», но кроме США ни одна страна или группа стран не в состоянии защитить самый большой в мире остров. «Огромный, прекрасный кусок льда. Сложно даже назвать это сушей. Огромный кусок льда», — описал Гренландию Трамп. Он также объявил, что прежнее руководство США поступило глупо, когда после Второй мировой войны «вернуло» остров Копенгагену.

По словам Трампа, сейчас Вашингтон нуждается в Гренландии не из-за залежей полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, а из-за ее стратегического положения — «прямо между» Соединенными Штатами, Россией и Китаем. «Причина, по которой она нам необходима, связана со стратегической национальной и международной безопасностью. Этот огромный незащищенный остров фактически является частью Северной Америки, одним из северных рубежей Западного полушария. Это наша территория», — подчеркнул он.

Затем Трамп объявил о стремлении к «немедленным переговорам» о приобретении острова. Свои притязания он подкрепил историческими прецедентами: «Мы приобретали многие другие территории на протяжении своей истории (Луизиана, Аляска, Виргинские острова. — РБК), как это делали и многие европейские страны».

Центральным мотивом этой части речи стала тема взаимности в отношениях с союзниками. Американский президент резко раскритиковал НАТО, заявив, что Соединенные Штаты помогали европейским союзникам по альянсу «так много лет и никогда ничего не получали взамен», а также что именно Вашингтон платил «за 100% НАТО, потому что они [европейцы] не оплачивали свои счета». «Я был критиком НАТО много лет. И все же я сделал для помощи НАТО больше, чем любой другой президент, намного больше — без меня у вас не было бы НАТО, если бы я не включился в работу в свой первый срок», — подчеркнул он.

Трамп напрямую связал претензии к союзникам со статусом Гренландии, отметив, что «все, о чем мы просим — это получить Гренландию, включая законные права и собственность». И пообещал, что присоединение острова «не будет угрозой для НАТО», а «значительно повысит безопасность всего альянса».

Трамп также коснулся темы возможного применения силы — ранее в Белом доме не исключали, что США могут попытаться получить Гренландию военным путем. Однако американский президент сообщил, что не станет это делать, назвав это заявление, возможно, самым важным в своем выступлении. «Мне не нужно применять силу», — пояснил он и заявил, что сейчас США еще более мощная держава, чем в годы Второй мировой. Обратившись к Европе, Трамп поставил ультиматум: «У них есть выбор. Они могут сказать «да», и мы будем очень признательны. Или они могут сказать «нет», и мы это запомним».

Как Трамп оценил прогресс в переговорах по украинскому урегулированию

Говоря об украинском конфликте, президент США в очередной раз признался, что считал, что урегулировать его будет проще, чем другие «восемь войн», окончание которых он причисляет к своим миротворческим заслугам. Трамп, впрочем, сообщил участникам форума, что стараниями его администрации уже удалось предотвратить перерастания этого конфликта в «третью мировую войну».

Одним из ключевых препятствий для завершения конфликта, по его оценке, является «колоссальная» и «ненормальная» ненависть президентов России и Украины друг к другу. По словам Трампа, обе стороны, тем не менее, хотят заключить мирное соглашение — и «разумно близки к сделке». «И если они этого не сделают, они глупцы. Это касается их обоих (президентов России и Украины. — РБК). Я знаю, что они не глупые, но если они не заключат эту сделку, они будут глупцами. Не хочу никого оскорблять, но они должны это уладить», — призвал он.

Американский президент также похвастался хорошими отношениями с Владимиром Путиным и поделился, что завтра планирует встретиться с Владимиром Зеленским. (Украинский лидер отменил поездку в Швейцарию для восстановление энергетики после ночных взрывов. Axios сообщает, что Зеленский все же поедет в Давос, но проведет встречу с президентом США не 21 января, как тот объявил, а 22-го.)

Накануне на полях форума состоялась встреча спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа со спецпредставителем российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Американский эмиссар сообщил, что 22 января отправится для переговоров в Москву.

Почему Трамп не узнает Европу

В Давосе американский президент также посетовал, что многие европейские страны стали «неузнаваемы». «А я люблю Европу и хочу, чтобы у Европы все было хорошо. Но она движется не в том направлении», — заявил Трамп.

По его словам, в последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах сформировалось пагубное мнение. Он заявил, что западные правительства стали считать единственным способом роста экономики «все увеличивающиеся государственные расходы, неконтролируемую массовую миграцию и бесконечный импорт из-за рубежа».

В качестве примера опасности «импорта нового и совершенно иного населения из далеких земель» он привел ситуацию в Миннесоте, где миграционные рейды переросли в открытую конфронтацию между федеральными и местными властями. «Запад не может массово импортировать иностранные культуры, которые так и не смогли построить успешное общество у себя дома», — заявил Трамп. Далее он упомянул сомалийскую диаспору Миннесоты, сказав, что родину ее членов нельзя даже назвать государством: «Там нет правительства, нет полиции, нет армии, нет вообще ничего».

«Взрыв процветания, стабильности и прогресса, который построил Запад, произошел не из-за наших налоговых кодексов» — продолжил он. «Особая культура» вознесла Запад «из глубин Темных веков к вершине человеческих достижений». Президент США назвал это «бесценным наследием, общим для Америки и Европы», и призвал европейцев к сохранению этой культуры.

За что Трамп похвалил новые власти Венесуэлы

Президент США заявил, что январская операция в Венесуэле, когда американские военные вывезли в Нью-Йорк лидера республики Николаса Мадуро, показала мировому сообществу, что США — «великая держава».

Трамп также сообщил, что на прошлой неделе от республики было получено 50 млн баррелей нефти, а выручка от ее продажи будет разделена между его администрацией и новыми властями Венесуэлы. Он выразил уверенность, что «они заработают больше, чем зарабатывали за долгое время», и пообещал, что «у Венесуэлы все будет фантастически хорошо». Президент поблагодарил новых венесуэльских лидеров за сотрудничество. «Как только атака закончилась, они сказали: «Давайте заключим сделку» — больше стран должны так поступать». Новые власти Венесуэлы, похвалил он, проявили себя «хорошо» и «умно».

Перейдя к глобальным угрозам, Трамп сообщил, что двумя неделями ранее США испытали оружие, «о котором никто никогда не слышал». Не уточняя напрямую, против кого оно применялось (видимо, речь шла о Венесуэле), президент поделился, что противники «не смогли сделать по нам ни одного выстрела». «Они спрашивали: «Что случилось?» Все было парализовано. Они говорили: «Целимся в них. Жмем на спуск» — и ничего не происходило», — рассказал он. Трамп заявил, что операторам противовоздушной обороны удалось выпустить всего одну ракету, которая «поднялась футов на тридцать и рухнула прямо рядом с теми, кто ее запустил». «Эти системы обороны были произведены Россией и Китаем. Так что, полагаю, им придется вернуться к чертежной доске», — заключил он.

Как зарубежные СМИ отреагировали на речь Трампа

New York Times (США)

Эта речь стала квинтэссенцией подхода Трампа к вопросам глобального влияния и политики на его второй срок: попеременное принуждение и унижение лидеров стран, которые Америка долгое время считала своими близкими союзниками — все это во имя цели, которую Трамп, видимо, считает важнейшей частью своего наследия: расширения физических границ Соединенных Штатов.

Time (США)

В среду президент Дональд Трамп поспешил успокоить встревоженных европейских союзников, заявив, что «не станет применять силу» для захвата Гренландии, но добавил с угрожающей интонацией, достойной гангстерского кино, что крупнейший в мире остров так или иначе окажется под флагом США. <...> Одна фраза особенно выделялась, будто вырезанная при монтаже сцены из «Славных парней»: «Нам нужен этот кусок льда для защиты мира, а они не хотят его отдавать, — сказал Трамп. — Можно сказать «да», и мы будем очень признательны. Или можно сказать «нет», и мы это запомним». Как еще можно прочесть этот знакомый подтекст? Можем все сделать по-хорошему, а можем — по-плохому.

Эта озадачивающая демонстрация силы была адресована «френемисам» (англ. frenemies, «друзья-враги». — РБК) Трампа, у которых уже на исходе терпение из-за его воинственной риторики. На фоне дискуссий Всемирного экономического форума в Давосе, где центральными темами обычно являются создание коалиций и глобальное сотрудничество, Трамп представил идеологию «Западное полушарие прежде всего», уходящую корнями в понимание геополитического статус-кво времен холодной войны.

The Guardian (Великобритания)

Дональд Трамп олицетворяет собой все, что ненавидит публика в Давосе, и вряд ли после того, как ей пришлось выслушать сегодня более часа бессвязной речи президента, их отношение к нему улучшилось. Он — протекционист, а не сторонник свободной торговли. Он считает климатический кризис мистификацией и с подозрением относится к многосторонним организациям. Диалогу он предпочитает борьбу за власть и не приемлет «прогрессивного» капитализма, который так активно продвигает форум, с его акцентом на гендерное равенство и этичные инвестиции. <…>

Французский президент Эмманюэль Макрон был прав, когда сказал о переходе к «миру без правил». В этом есть определенная ирония, учитывая, что либеральный международный порядок, основанный на правилах, который существовал со времен Второй мировой войны, был в значительной степени американской конструкцией. <…>

Нет места самоуспокоению. Может показаться заманчивым полагать, что после ухода Трампа из Белого дома все изменится, но такой оптимизм неоправдан. Речь идет не просто о замене нарцисса, ныне проживающего в Белом доме. Речь идет о том, как справиться со структурными причинами, по которым рушится система, основанная на правилах.

Би-Би-Си (Великобритания)

Возможно, по всему миру раздался вздох облегчения, когда президент Трамп заявил, что не будет применять для захвата Гренландии чрезмерную силу. Но это следует смягчить осознанием, что он очень серьезно настроен на то, чтобы стать владельцем этой территории.

В своей речи он впервые изложил взвешенные аргументы в пользу того, почему это крайне необходимо. Он не только описал, почему ключевое географическое положение Гренландии, «расположенной между США, Россией и Китаем», нуждается в защите. Он также заявил, что она находится в «нашем полушарии», назвал ее «нашей территорией» и что она является «частью Северной Америки».

Это не слова человека, готового к компромиссам или согласию на что-либо меньшее, чем полное владение территорией. <…> Есть много причин, по которым Трамп считает владение Гренландией желательным или даже необходимым. Национальная безопасность, очевидно, одна из них. Перспектива оставить после себя наследие в виде расширения территории Соединенных Штатов, безусловно, является другой.

El País (Испания)

Отказ от применения силы в отношении Гренландии был единственным проблеском надежды в мрачной речи Трампа на форуме в Швейцарии. Выступление, посвященное основам мировоззрения Трампа, в котором Европа — это сбившийся с пути континент, а также бремя, а не союзник, было наполнено угрозами ложью, обидой, оскорблениями, унижениями, искажениями и расистскими высказываниями.

Среди лжи можно упомянуть, например, его высказывание, что НАТО ничего не сделало для США, хотя союзники активировали статью 5 Договора после 11 сентября и сражались плечом к плечу с американскими войсками в Афганистане, или о том, что выборы 2020 года, на которых он проиграл, были сфальсифицированы. По этому поводу президент объявил о предстоящем судебном иске.

Le Monde (Франция)

Президент США Дональд Трамп впервые исключил использование силы для захвата Гренландии, когда обратился к мировым лидерам в Давосе, но потребовал «немедленных переговоров» о приобретении острова у Дании. Ранее стремление Трампа забрать Гренландию у союзника по НАТО глубоко потрясло глобальный мир и рынки.

В своей речи на швейцарском горнолыжном курорте, длившейся более часа, Трамп раскритиковал «неблагодарную» Данию за несогласие отказаться от Гренландии, и сказал, что только Соединенные Штаты могут гарантировать безопасность «гигантского куска льда». Но, похоже, Трамп развеял опасения, что США могут применить силу, чтобы взять под контроль богатый полезными ископаемыми арктический остров. «Я не буду использовать силу. Все, что просят Соединенные Штаты, это место под названием Гренландия», — сказал он.

Трамп, однако, не перестал высказываться о своих претензиях на то, что он называл «нашей территорией», и несколько раз ошибочно Исландией, во время длительных замечаний о глубочайшем кризисе в трансатлантических отношениях за последние десятилетия. Он сказал, что «ищет немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами», и пригрозил, что Вашингтон «запомнит», если Дания скажет нет.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Выступление Дональда Трампа в Давосе — это было то, чего все ждали. Как и в предыдущих речах в 2018 и 2020 годах главное послание снова звучало так: «Америка прежде всего». Речь Трампа состояла из скачков мыслей, обвинений и похвалы его собственной политике.

<…>

«Марк, ты здесь?» — спросил Трамп в середине своей речи. Было ощущение, что классный руководитель разговаривал со своими учениками. Речь шла о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, который сидел в зале. Трамп пожаловался: «Мы ничего не получаем от НАТО. Мы финансировали НАТО на 100 процентов».

Тут стоит отметить: хотя США уже давно выделяют много средств, американцы, конечно, никогда не финансировали НАТО на 100%. В течение многих лет крупные страны, такие как Германия, платили значительно меньше, чем США; тем не менее, каждое государство-член всегда участвовало регулярными платежами.

Трамп продолжил говорить, что он обеспокоен Европой, мол, континент развивается «в неправильном направлении». Трамп сказал, что хочет видеть сильный и единый Запад, сильных союзников, сильную Европу.