 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года

Украинская MHP запустила продажу облигаций на $450 млн с доходностью 11% — первую с 2022 года. Средства пойдут на рефинансирование долга
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинская птицефабрика MHP (Винница), один из крупнейших производителей мяса птицы в Европе, начала продажу облигаций на $450 млн со сроком погашения в 2029 году — впервые с начала конфликта в 2022 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Доходность ценных бумаг — около 11%, спрос на них свыше $2 млрд. Средства пойдут на рефинансирование долга на $550 млн, который должен быть погашен в этом году.

Международные рейтинговые агентства оценили способность компании привлекать международное облигационное финансирование для решения вопросов, связанных с предстоящим погашением облигаций, отмечает Bloomberg. Так, рейтинговое агентство S&P Global Ratings 15 января присвоило MHP уровень CCC-статус, который означает, что компания сейчас подвержена высоким рискам, обязательства перед инвесторами она в состоянии выполнить только при благоприятных внешних обстоятельствах.

«Мы действительно считаем, что MHP сохраняет поддержку своих международных и местных кредиторов, поскольку продолжает в полном объеме и своевременно выполнять свои финансовые обязательства и соблюдает все свои финансовые ковенанты», — отметили при этом аналитики S&P.

Агентство Fitch присвоило уровень CC (показатель «наблюдать за компанией», сейчас крайне уязвима).

Рецепт точных прогнозов: акции, облигации и драгметаллы
Радио
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Bloomberg отмечает, что бизнес MHP сегодня охватывает регионы Европы и Ближнего Востока, в частности компания купила испанского производителя птицы и свинины Grupo UVESA. Компания «хорошо подходит для попытки возобновить работу на украинском рынке», говорится в материале.

О том, что именно снижение стоимости корпоративных заимствований на развивающихся рынках создало «близкие к идеальным условия» для выпуска корпоративных облигаций, сказал соруководитель отдела корпоративного долга на развивающихся рынках в Ninety One Алан Сиоу, пишет FT.

«Размещение MHP имеет много признаков хорошей сделки», — сказал он и добавил, что компания выкупает облигации по их номинальной стоимости, а новый долг будет иметь более жесткую защиту кредиторов. «Однако одна ласточка не всегда предвещает лето, и рынки, вероятно, будут оценивать каждый случай по-своему», — добавил Сиоу, говоря о ситуации на Украине в целом.

Издание отмечает, что многие украинские предприниматели смогли добиться от кредиторов отсрочки из-за конфликта, но сегодня у них по-прежнему нет средств для погашения долгов. Это касается и госорганизаций. Ранее в этом месяце государственная железная дорога Украины приостановила выплаты по облигациям на сумму $700 млн с погашением в этом году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина птицеводство выпуск облигаций
Материалы по теме
FT узнала о блокировке облигаций Telegram в рамках санкций против России
Бизнес
Инвесторы согласились подождать выплат по облигациям Домодедово еще год
Бизнес
Reuters узнал о плане выпуска Россией первых суверенных юаневых облигаций
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12