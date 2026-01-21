Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года

Украинская MHP запустила продажу облигаций на $450 млн с доходностью 11% — первую с 2022 года. Средства пойдут на рефинансирование долга

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украинская птицефабрика MHP (Винница), один из крупнейших производителей мяса птицы в Европе, начала продажу облигаций на $450 млн со сроком погашения в 2029 году — впервые с начала конфликта в 2022 году, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Доходность ценных бумаг — около 11%, спрос на них свыше $2 млрд. Средства пойдут на рефинансирование долга на $550 млн, который должен быть погашен в этом году.

Международные рейтинговые агентства оценили способность компании привлекать международное облигационное финансирование для решения вопросов, связанных с предстоящим погашением облигаций, отмечает Bloomberg. Так, рейтинговое агентство S&P Global Ratings 15 января присвоило MHP уровень CCC-статус, который означает, что компания сейчас подвержена высоким рискам, обязательства перед инвесторами она в состоянии выполнить только при благоприятных внешних обстоятельствах.

«Мы действительно считаем, что MHP сохраняет поддержку своих международных и местных кредиторов, поскольку продолжает в полном объеме и своевременно выполнять свои финансовые обязательства и соблюдает все свои финансовые ковенанты», — отметили при этом аналитики S&P.

Агентство Fitch присвоило уровень CC (показатель «наблюдать за компанией», сейчас крайне уязвима).

Bloomberg отмечает, что бизнес MHP сегодня охватывает регионы Европы и Ближнего Востока, в частности компания купила испанского производителя птицы и свинины Grupo UVESA. Компания «хорошо подходит для попытки возобновить работу на украинском рынке», говорится в материале.

О том, что именно снижение стоимости корпоративных заимствований на развивающихся рынках создало «близкие к идеальным условия» для выпуска корпоративных облигаций, сказал соруководитель отдела корпоративного долга на развивающихся рынках в Ninety One Алан Сиоу, пишет FT.

«Размещение MHP имеет много признаков хорошей сделки», — сказал он и добавил, что компания выкупает облигации по их номинальной стоимости, а новый долг будет иметь более жесткую защиту кредиторов. «Однако одна ласточка не всегда предвещает лето, и рынки, вероятно, будут оценивать каждый случай по-своему», — добавил Сиоу, говоря о ситуации на Украине в целом.

Издание отмечает, что многие украинские предприниматели смогли добиться от кредиторов отсрочки из-за конфликта, но сегодня у них по-прежнему нет средств для погашения долгов. Это касается и госорганизаций. Ранее в этом месяце государственная железная дорога Украины приостановила выплаты по облигациям на сумму $700 млн с погашением в этом году.