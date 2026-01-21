Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер
Бывший футболист мадридского «Реала» и «Барселоны» Люсьен Мюллер скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает пресс-служба «Страсбура», где он начинал карьеру игрока.
Мюллер также был игроком клубов «Тулуза» (1957–1959) и «Реймс» (1959–1962, 1968–1970), в составе которого дважды стал чемпионом Франции. С «Реалом» (1962–1965) он трижды выигрывал чемпионат Испании, после перешел в «Барселону», где выступал с 1965 по 1968 год.
Он также выступал за сборную Франции, за которую провел 16 матчей и забил три гола.
Карьеру игрока Мюллер закончил в 1970 году. В качестве тренера он в 1985 году привел «Монако» к победе в Кубке Франции, а также стал первым французским тренером «Барселоны» (1978/1979).
