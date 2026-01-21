 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,5 x 2,07 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,85 x 3,9 2 1,94 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,12 x 9 2 19 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,02 x 3,7 2 3,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании

Давид Кордон Кано прилетел в Мадрид на матч «Хетафе» — «Валенсия», где должен был играть его сын. Позже он попал в железнодорожную катастрофу
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Двукратный вице-чемпион мира по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании в возрасте 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Хетафе».

«Футбольный клуб «Хетафе» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Давида Кордона Кано, отца нашего игрока, в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Адамусе, Кордова», — написано в сообщении.

В провинции Кордова на юге Испании 18 января недалеко от населенного пункта Адамус поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом.

По данным ESPN, Кордон Кано прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матч между «Хетафе» и «Валенсией». Однако его сын Давид Кордон Манча не играл из-за травмы колена. Кано после этого направился в Уэльву, и поезд попал в аварию.

Кордон Кано выступал за сборную Испании по пляжному футболу, в начале 2000‑х годов дважды стал вице‑чемпионом мира.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Рената Утяева
пляжный футбол
Материалы по теме
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер
Спорт
Умер ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов
Спорт
Умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12