Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании

Давид Кордон Кано прилетел в Мадрид на матч «Хетафе» — «Валенсия», где должен был играть его сын. Позже он попал в железнодорожную катастрофу

Фото: David Ramos / Getty Images

Двукратный вице-чемпион мира по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании в возрасте 50 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Хетафе».

«Футбольный клуб «Хетафе» выражает глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью Давида Кордона Кано, отца нашего игрока, в железнодорожной катастрофе, произошедшей в Адамусе, Кордова», — написано в сообщении.

В провинции Кордова на юге Испании 18 января недалеко от населенного пункта Адамус поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом.

По данным ESPN, Кордон Кано прилетел в Мадрид, чтобы посмотреть матч между «Хетафе» и «Валенсией». Однако его сын Давид Кордон Манча не играл из-за травмы колена. Кано после этого направился в Уэльву, и поезд попал в аварию.

Кордон Кано выступал за сборную Испании по пляжному футболу, в начале 2000‑х годов дважды стал вице‑чемпионом мира.