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Минфин второй раз за месяц полностью разместил ОФЗ
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Минфин второй раз за месяц полностью разместил ОФЗ
Финансы, 18:32
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Минфин второй раз за месяц полностью разместил ОФЗ

Минфин 21 ноября полностью разместил на аукционе два выпуска облигаций федерального займа на сумму 10 млрд руб. каждый.

Так, спрос на бумаги с погашением в феврале 2024 года (*doc) составил 25,571 млрд руб. с доходностью 8,62% годовых. Доходность ОФЗ с погашением в декабре 2021-го (*doc) составила 8,35% годовых, спрос на такие бумаги — 25,510 млрд руб.

Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций
Финансы

На прошлой неделе, 14 ноября, Минфину впервые за месяц удалось полностью разместить заявленный объем ОФЗ, тогда это также были два выпуска по 10 млрд руб. Это произошло на фоне сообщения Bloomberg о том, что санкции США против России могут отсрочить из-за того, что конгресс не успеет их утвердить.

В четвертом квартале 2018-го Минфин занял на рынке 310 млрд руб., 125 млрд руб. из них — через ОФЗ на срок до пяти лет, 110 млрд руб. — с погашением через пять—десять лет, а еще 75 млрд руб. со сроком до десяти лет. В третьем квартале Минфин планировал занять 450 млрд руб., но удалось только 201 млрд руб.

Теги: Минфин , ОФЗ
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