Глава Краснодарского края сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре

В Краснодарском крае атакованы портовые терминалы, возник пожар. Погибли два человека

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Краснодарский край вторые сутки подвергается массированной атаке, целями которой являются гражданские объекты и инфраструктуре, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько — пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям», — сообщил Кондратьев.

На территории терминалов начался пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий, по словам Кондратьева, привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

Дроны атаковали регионы на юге России и 20 января. В ночь на 21 января обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, начался пожар, но при атаке никто не пострада. В соседней Адыгее после удара БПЛА начался пожар в ауле Новая Адыгея, затронувший многоквартирный дом и парковку с автомобилями.

Материал дополняется.