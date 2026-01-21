При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое
При налете дронов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли два сотрудника портовых терминалов, сообщил глава региона
Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
«Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия», — написал он.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших. Число пострадавших он не уточнил, однако заверил, что им окажут необходимую медицинскую помощь.
В ночь на 21 января обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае. В результате начался пожар. При атаке никто не пострадал, инфраструктура осталась целой.
Вскоре Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском в Северском районе.
