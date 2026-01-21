 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

При налете дронов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли два сотрудника портовых терминалов, сообщил глава региона
Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших. Число пострадавших он не уточнил, однако заверил, что им окажут необходимую медицинскую помощь.

Глава Краснодарского края сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В ночь на 21 января обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае. В результате начался пожар. При атаке никто не пострадал, инфраструктура осталась целой.

Вскоре Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском в Северском районе.

