При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

При налете дронов в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края погибли два сотрудника портовых терминалов, сообщил глава региона

Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия», — написал он.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших. Число пострадавших он не уточнил, однако заверил, что им окажут необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 21 января обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае. В результате начался пожар. При атаке никто не пострадал, инфраструктура осталась целой.

Вскоре Кондратьев сообщил, что обломки БПЛА, включая боевую часть, упали рядом с многоквартирным домом в поселке Афипском в Северском районе.