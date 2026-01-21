Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК

Мосгорсуд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение статьи от 2021 года, но сделать это не у себя, а на сайте РБК. Обязаны ли СМИ опровергать информацию других СМИ, если они были заблокированы, — разбирался РБК

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мосгорсуд удовлетворил иск бизнесмена Артема Зуева к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал опубликовать опровержение. Но так как сайт «Новой газеты» в России заблокирован по решению Роскомнадзора, суд обязал издание разместить опровержение не на собственном ресурсе, а на сайте РБК, сообщила юрист «Новой газеты» Екатерина Седова. Медиахолдинг РБК не привлекался к судебному процессу.

Поводом стала публикация «Деньги плохо мыли», в которой, по утверждению истца, были распространены ложные сведения о его деятельности. В 2021 году Андрей Заякин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) написал статью про Артема Зуева и дело Сергея Магнитского, рассказал РБК главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Басманный суд Зуеву отказал, но Мосгорсуд принял другое решение. «На днях к нам пришло письмо от службы судебных приставов, которое они отправили в конце декабря, но оно долго шло, о необходимости исполнить решение суда до конца 21 января. Ну, вообще-то, требовать от одного издания, к тому же лишенного регистрации СМИ и с заблокированным сайтом, опубликовать опровержение в другом СМИ, которое никаким образом не имеет отношения к судебному слушанию, — какая-то безмерная наглость», — сказал Соколов.

Какое дело разбирал суд

Как следует из апелляционного определения, с которым ознакомился РБК, Зуев ссылался на публикацию от 6 ноября 2021 года, размещенную на сайте «Новой газеты». В статье, по его утверждению, были распространены сведения о конфискации незаконно нажитого имущества, его причастности к легализации денежных средств, а также связи с уголовным делом в отношении юриста Сергея Магнитского. Бизнесмен настаивал, что соответствующая информация подана как сообщение о фактах, но при этом не подтверждена вступившими в законную силу судебными актами.

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы отклонил иск Зуева, однако впоследствии бизнесмен обжаловал решение. С учетом уточненных требований он просил признать информацию, содержащуюся в статье «Деньги плохо мыли», не соответствующей действительности, запретить ее дальнейшее распространение, обязать редакцию опубликовать опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 608,5 тыс. руб.

Истец настаивал, что решения иностранных судов, на которые ссылалась представитель «Новой газеты», не содержат выводов о приобретении имущества преступным путем.

Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда с этими доводами согласилась. После чего пристав возбудил исполнительное производство. В пресс-службе столичного управления Службы судебных приставов сообщили РБК, что 24.12.2025 возбуждено исполнительное производство об обязании АО «Издательский дом «Новая газета» удалить с сайта статью, запретить ее дальнейшее распространение и обязать опубликовать опровержение порочащих и не соответствующих действительности сведений. «В рамках исполнения требований исполнительного документа сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», — сообщили в ведомстве.

РБК направил запрос в Мосгорсуд.

Можно ли обязать СМИ опровергать другое издание

Юрист «Новой газеты» Екатерина Седова рассказала РБК, что в связи с блокировкой сайта издания истец попросил обязать редакцию опубликовать опровержение в другом СМИ, указав в качестве возможных площадок РБК или газету «Коммерсантъ».

При этом, по ее словам, ответчик просил привлечь РБК и «Коммерсантъ» в качестве третьих лиц, поскольку решение может затронуть их права и обязанности. Однако суд этот довод не учел, а истец, в свою очередь, не заявлял соответствующего ходатайства. В итоге, как подчеркнула Седова, суд выбрал одну из предложенных истцом площадок и обязал «Новую газету» разместить опровержение на сайте РБК.

Заместитель руководителя юридического департамента РБК Денис Кириченко указал, что данное решение Мосгорсуда не является для холдинга юридически обязывающим. Размещение опровержения, отметил юрист, возможно на добровольной основе. Он подчеркнул, что сама практика выглядит необычной — закон о СМИ исходит из того, что опровержение публикуется тем же средством массовой информации, которое распространило спорные сведения, тогда как прямого механизма выбора сторонней площадки в законодательстве не предусмотрено.

Он обратил внимание, что нормы закона формировались в начале 1990-х годов и не учитывали реалии интернет-СМИ, блокировок и прекращения деятельности редакций. По его словам, насколько подобные решения носят прецедентный характер, пока судить сложно, однако ситуация, когда суд обязывает какое-либо стороннее СМИ разместить опровержение на площадке именно РБК, в практике юридической службы холдинга встречается впервые.

Адвокат и бывший представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, комментируя ситуацию РБК, отметил, что постановление пленума Верховного суда допускает возможность возложения на ответчика обязанности за свой счет опубликовать опровержение или ответ истца в другом СМИ. Закон, отметил адвокат, не содержит требований к такому СМИ, а потому выбор площадки остается на усмотрение суда и в этом смысле принятое Мосгорсудом решение «вполне корректно», указал он.

Адвокат и член Ассоциации юристов России Алексей Синицын отметил, что суд не обязывает РБК опубликовать утверждение, такие требования обращены к «Новой газете». Для опровержения клеветы в СМИ, добавил он, действуют особые правила, согласно которым порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения должны быть опровергнуты в тех же СМИ. При этом на момент рассмотрения судом дела деятельность «Новой газеты» была прекращена, поэтому и правила, распространяемые на средства массовой информации, не могли быть применены к изданию. Решение Мосгорсуда, по его словам, «выглядит законным и обоснованным», но при условии, что ответчик самостоятельно оплатит услуги по размещению опровержения.

С ними согласен и Владислав Ватаманюк, управляющий партнер адвокатской группы Ватаманюк & Партнеры и член Ассоциации юристов России. Он считает, что принятое решение «трудно назвать прецедентным». Верховный суд, отметил он, еще в 2005 году разъяснил, что в случае, если одно СМИ прекратило свою деятельность, суд может возложить обязанность опубликовать опровержение в другом СМИ. Соответствующий спор, по его словам, мог быть рассмотрен без привлечения РБК к участию в деле, так как обязанность возложена на «Новую газету». Однако для наиболее полного рассмотрения судебная коллегия могла привлечь редакцию в качестве третьего лица. Но решение этого вопроса, полагает адвокат, в любом случае «зависит от усмотрения суда и не является основанием для отмены решения в вышестоящем порядке».

В свою очередь адвокат, партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин в разговоре с РБК назвал решение Московского городского суда «очевидно не типовым». Он отметил, что для его принятия судебная коллегия должна была проверить, есть ли у «Новой газеты» возможность опубликовать опровержение в РБК, поскольку в обратном случае решение окажется неисполнимым. По его словам, надо учитывать, что в ряде случаев могут возникать препятствия для опровержения в тех средствах массовой информации, в которых были распространены недостоверные сведения, но такие обстоятельства не должны становиться препятствием для восстановления нарушенного права истца.

РБК опубликует текст опровержения, чтобы дать возможность «Новой газете» исполнить решение Мосгорсуда.