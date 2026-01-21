В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США, пишет Bloomberg.
«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — заявил министр в разговоре с журналистами и добавил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.
Трамп, в свою очередь, заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она приняла такое решение по Гренландии.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине