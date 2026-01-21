 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США, пишет Bloomberg.

«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — заявил министр в разговоре с журналистами и добавил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она приняла такое решение по Гренландии.

«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Дания Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12