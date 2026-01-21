В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отверг возможность переговоров о продаже Гренландии США, пишет Bloomberg.

«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — заявил министр в разговоре с журналистами и добавил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она приняла такое решение по Гренландии.

Материал дополняется