Футболистам сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки

Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки

Сборная Сенегала победила в финале команду Марокко. Президент страны пообещал бонусы и земельные участки игрокам и членам делегации

Бассиру Диомай Фай (Фото: Richard Bord / Getty Images)

Футболисты сборной Сенегала получат бонусы в размере $134 тыс. в качестве «награды от сенегальского народа за историческую победу» в Кубке африканских наций, заявил президент страны Бассиру Диомай Фай во время встречи с командой. Его слова приводит Bloomberg.

Сборная Сенегала встретилась с главой государства в Дакаре во вторник вечером.

Также футболистам предоставят земельные участки площадью 1,5 тыс. кв. м на Петит Кот — участке побережья к югу от столицы.

Бонусы и участки поменьше получат члены футбольной федерации страны, тренерский штаб и другие члены делегации Сенегала на турнире.

Сборная Сенегала 18 января победила в финале команду Марокко со счетом 1:0 (в дополнительное время). В концовке игру приостанавливали почти на 20 минут из-за ухода сенегальских игроков с поля — они были не согласны с отменой их гола и назначением пенальти в их ворота. Однако марокканцы пенальти не реализовали, а сенегальцы смогли забить победный гол.

Сборная Сенегала второй раз в истории и впервые с 2021 года стала победителем турнира.