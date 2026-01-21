Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки
Футболисты сборной Сенегала получат бонусы в размере $134 тыс. в качестве «награды от сенегальского народа за историческую победу» в Кубке африканских наций, заявил президент страны Бассиру Диомай Фай во время встречи с командой. Его слова приводит Bloomberg.
Сборная Сенегала встретилась с главой государства в Дакаре во вторник вечером.
Также футболистам предоставят земельные участки площадью 1,5 тыс. кв. м на Петит Кот — участке побережья к югу от столицы.
Бонусы и участки поменьше получат члены футбольной федерации страны, тренерский штаб и другие члены делегации Сенегала на турнире.
Сборная Сенегала 18 января победила в финале команду Марокко со счетом 1:0 (в дополнительное время). В концовке игру приостанавливали почти на 20 минут из-за ухода сенегальских игроков с поля — они были не согласны с отменой их гола и назначением пенальти в их ворота. Однако марокканцы пенальти не реализовали, а сенегальцы смогли забить победный гол.
Сборная Сенегала второй раз в истории и впервые с 2021 года стала победителем турнира.
