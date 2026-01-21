Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Часть замороженных в США российских активов можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, Москва обсуждает это с Вашингтоном.
«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — сказал Путин на совещании с членами Совбеза.
Также российский лидер сказал, что Москва готова передать «Совету мира», куда США пригласили Россию, $1 млрд из замороженных в Штатах активов. Однако решение о вступлении в него еще не принято, уточнил президент.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к мирному урегулированию конфликта с Украиной, в том числе на основе предложенного США мирного плана. Bloomberg сообщал что обновленная версия документа, который впервые был представлен в ноябре 2025-го, была передана Путину в преддверии визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который прибудет в Москву 22 января.
В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Путин готов к урегулированию конфликта с Украиной. По его словам, президент России «хочет заключить сделку». Ранее американский лидер также говорил, что Москва будет помогать в восстановлении Украины. В частности, он утверждал, что Россия готова поставлять энергию «по низким ценам».
