Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова

Николай Свечников (Фото: Николай Свечников / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело мужчины, найденное вблизи причала Куручешме у набережной Бебек, принадлежит пропавшему в Босфоре российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает агентство CNN Turk.

По информации агентства, тело пловца передадут семье Свечникова после завершения всех процедур.

