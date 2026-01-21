Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова
Результаты экспертизы ДНК показали, что тело мужчины, найденное вблизи причала Куручешме у набережной Бебек, принадлежит пропавшему в Босфоре российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает агентство CNN Turk.
По информации агентства, тело пловца передадут семье Свечникова после завершения всех процедур.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине