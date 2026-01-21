 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова

Николай Свечников
Николай Свечников (Фото: Николай Свечников / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело мужчины, найденное вблизи причала Куручешме у набережной Бебек, принадлежит пропавшему в Босфоре российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает агентство CNN Turk.

По информации агентства, тело пловца передадут семье Свечникова после завершения всех процедур.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Стамбул тело ДНК Турция Босфор пловец
