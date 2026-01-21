Путин предложил передать «Совету мира» $1 млрд замороженных активов

Video

Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» Дональда Трампа из числа замороженных в США средств, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы могли бы направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

Bloomberg ранее сообщал, что власти США просят страны, которые хотят получить постоянное место в международном «Совете мира» по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Президент подтвердил, что Москва получила личное обращение президента Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира». Он поручил МИДу изучить поступившие к нам документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами России. «Только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — сказал российский лидер.

«Совет мира» — организация, которая, по предложению Трампа, должна урегулировать ситуацию в Газе. Вместе с тем он не исключал и расширения ее функций. Точный список приглашенных неизвестен. По данным Axios, он состоит из лидеров 58 стран. Среди стран, получивших приглашение войти в состав «Совета мира», были Россия и Украина. В качестве учредителей организации были приглашены премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в новом совете, сославшись на опасения по поводу его компетенций, пишет FT. Германия, в свою очередь, заявила, что присоединится к «Совету мира» только при условии, что его деятельность будет полностью совместима с существующими международно-правовыми нормами.