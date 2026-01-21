Трамп признал себя диктатором

Трамп на встрече с бизнесменами в Давосе назвал себя «необходимым диктатором». Это противоречит его январскому заявлению 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент встретился в Давосе с бизнесменами после своего выступления на Всемирном экономическом форуме и назвал себя «диктатором». Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, он получил хорошие отзывы о своей речи и объяснил это «здравым смыслом».

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что «он ужасный диктатор». Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил республиканец.

В первый день работы президентом на вопрос о том, считает ли он себя диктатором, Трамп ответил отрицательно. «Я даже не могу себе представить, чтобы меня так называли», — подчеркнул он 21 января 2025 года.

Спустя около двух месяцев после этого заявления опрос, который проводили с 28 февраля по 20 марта онлайн среди 5025 взрослых из всех 50 штатов США, показал, что более половины американцев назвали Трампа «опасным диктатором».

При этом 54% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Трампа на посту президента, поддержку его работе по итогам 100 дней президентства высказали 43%, при этом демократы и республиканцы оценивают Трампа диаметрально противоположно.

20 января исполнился год, как Трамп вновь стал президентом США. По словам республиканца, за это время он «прекратил восемь войн». Однако, несмотря на свое предвыборное обещание не начинать «никаких новых войн», США также провели несколько военных операций. В июне Соединенные Штаты присоединились к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе, а в январе 2026-го провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.