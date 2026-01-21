 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп признал себя диктатором

Трамп на встрече с бизнесменами в Давосе назвал себя «необходимым диктатором». Это противоречит его январскому заявлению 2025 года
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент встретился в Давосе с бизнесменами после своего выступления на Всемирном экономическом форуме и назвал себя «диктатором». Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

По словам Трампа, он получил хорошие отзывы о своей речи и объяснил это «здравым смыслом».

«Я не могу в это поверить. Мы получили хорошие отзывы об этой речи. Обычно они говорят, что «он ужасный диктатор». Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. В данном случае они этого не сказали. И нет, это здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил республиканец.

В первый день работы президентом на вопрос о том, считает ли он себя диктатором, Трамп ответил отрицательно. «Я даже не могу себе представить, чтобы меня так называли», — подчеркнул он 21 января 2025 года.

В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Спустя около двух месяцев после этого заявления опрос, который проводили с 28 февраля по 20 марта онлайн среди 5025 взрослых из всех 50 штатов США, показал, что более половины американцев назвали Трампа «опасным диктатором».

При этом 54% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Трампа на посту президента, поддержку его работе по итогам 100 дней президентства высказали 43%, при этом демократы и республиканцы оценивают Трампа диаметрально противоположно.

20 января исполнился год, как Трамп вновь стал президентом США. По словам республиканца, за это время он «прекратил восемь войн». Однако, несмотря на свое предвыборное обещание не начинать «никаких новых войн», США также провели несколько военных операций. В июне Соединенные Штаты присоединились к израильским ударам по иранским ядерным объектам в Фордо и Натанзе, а в январе 2026-го провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Давос ВЭФ США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе
Политика
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Трамп заявил о соглашении по Гренландии и отменил тарифы против Европы Политика, 23:13
Заявления Путина по «Совету мира» и Гренландии. Спецэфир телеканала РБК Политика, 23:13
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской Политика, 23:03
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий Политика, 23:01
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое Политика, 22:47
Путин предложил передать «Совету мира» $1 млрд замороженных активов Политика, 22:38
Путин сообщил, что получил приглашение Трампа в «Совет мира» Политика, 22:34
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп признал себя диктатором Политика, 22:28
«Северсталь» вела 2:0 у аутсайдера КХЛ, но победила только в овертайме Спорт, 22:22
Глава Краснодарского края сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре Политика, 22:13
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55