Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны»

Профилактикой смогут заниматься не только правоохранители, но и общественники, а делать это можно будет с помощью бесед и правового просвещения, сказал глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, который вводит «профилактику таких правонарушений, как уклонение от обязанности по защите страны и искажение исторической правды». Авторами стала группа депутатов и сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совфеда по обороне Владимир Булавин.

Документ, в случае принятия, внесет изменения в закон «Об основах системы профилактики правонарушений» и дополняет перечень направлений, по которым осуществляется профилактика правонарушений: к уже существующим добавятся «предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества» и «противодействие искажению исторической правды».

В пояснительной записке говорится, что в условиях сохраняющейся геополитической напряженности одним из важнейших направлений госполитики является обеспечение безопасности и организация обороны государства. Этого невозможно достичь «без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества», объясняют авторы законопроекта.

Что касается профилактики искажения исторической правды, то в записке объяснили это текущим противостоянием с «недружественными странами», активизацией террористических и экстремистских организаций, а также «радикально настроенных граждан и иностранных агентов, манипулирующих общественным сознанием», в том числе с помощью «искажения информации о происходящих событиях, исторических фактов». Это создает условия для формирования у людей в России «не соответствующих действительности ложных представлений, знаний об истории России и ее отдельных событиях». В свою очередь такие «ложные представления» нередко способствуют тому, что граждане уже сами совершают правонарушение, делают вывод авторы законопроекта.

В комментарии РБК один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействия коррупции Василий Пискарев пояснил, что речь идет о предупредительных мерах. «Принятие закона предоставит правоохранительным органам дополнительные возможности для предотвращения правонарушений в ситуациях, когда человек уже встал на опасный путь, но еще не совершил действий, влекущих административную или уголовную ответственность», — пояснил он. Пискарев напомнил, что в действующем законодательстве есть, например, административная ответственность за пропаганду нацизма, уголовная — за реабилитацию нацизма, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести ветеранов, уклонение от военной службы.

Говоря о том, как это может быть реализовано на практике, депутат отметил, что профилактика правонарушений предусматривает правовое просвещение, информирование и профилактические беседы. «Крайне важно применять такие инструменты своевременно — еще до того, как человек нарушит закон», — подчеркнул он. Помимо этого, законодательство предусматривает вынесение предостережения о недопустимости действий, создающих условия для правонарушения, а также профилактический надзор за теми, кто уже привлекался к ответственности по соответствующим статьям УК и КоАП, уточнил он.

Пискарев также подчеркнул, что в профилактике нарушения могут участвовать не только правоохранители, но и, например, органы местного самоуправления и общественность.

В 2014 году в Уголовный кодекс была введена статья о реабилитации нацизма, максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет. В ней предусмотрена ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, распространение заведомо ложных данных о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах ВОВ.

В конце прошлого года историка Тамару Эйдельман (признана Минюстом иноагентом) обвинили в реабилитации нацизма. До этого заместителя председателя Приморского отделения партии «Яблоко» Марину Железнякову оштрафовали по той же статье на 2 млн руб. На петербургский музей «Эрарта» в 2024 году составляли протокол о пропаганде нацизма из-за картины белорусского художника. Позже дело прекратили из-за истечения сроков давности.