 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса

Сюжет
Радио РБК
Александр Калинин
Александр Калинин (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал три инициативы, которые могли бы помочь малому бизнесу на фоне вступающих в силу налоговых изменений. О своих предложениях он рассказал в эфире Радио РБК в преддверии совещания президента Владимира Путина с правительством.

По мнению Калинина, сейчас самой главной проблемой для малых и средних предприятий является резкое увеличение издержек. «Из-за дороговизны денег начались неплатежи в цепочке, прежде всего от крупного, большого бизнеса. И, соответственно, получается, у тебя резко вырастут затраты, а выручка у тебя так не вырастает, и ты выходишь в зону убыточности. Вот о чем говорит бизнес», — сказал он.

По его словам, чтобы помочь бизнесу, государству следует обратить внимание именно на ситуацию неплатежей в экономике, поскольку она «очень серьезная». Во-вторых, нужно пересмотреть параметры повышенных платежей. В качестве примера Калинин предложил включить в льготную систему по страховым взносам частное здравоохранение.

«Ну и самое главное — это системный диалог именно с микробизнесом, с общественными организациями», — подчеркнул он.

Путин после жалобы пекарни «Машенька» обратился к министрам
Бизнес
Владимир Путин

Совещание с правительством, которое провел Путин, было посвящено вопросам граждан, заданным во время прямой линии. Один из них задал владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. Бизнесмен рассказал, что раньше работал по удобной патентной системе, но после налоговых изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, и это усложнило работу. Владелец пекарни предложил тогда компромисс: немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

Казус «Машеньки»: как власти предложили донастроить льготы бизнесу
Подписка на РБК
Максим Решетников

В ходе совещания Путин напомнил об обращении Максимова и призвал не увеличивать нагрузку на малый бизнес. «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — сказал он.

С 2026 года малый и средний бизнес в России постепенно начал переходить к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В текущем году показатель сократился с 60 млн до 20 млн руб. в год, в 2027-м уровень выручки, по достижении которой необходимо платить НДС, снизится до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. в год. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что снижение порога необходимо для борьбы с незаконными схемами минимизации налогов и дробления бизнеса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Алина Нафикова
ОПОРА России малый бизнес НДС
Материалы по теме
Задавший вопрос Путину владелец «Машеньки» оценил перспективы закрытия
Общество
В России начали выдавать чеки с новым НДС
Бизнес
НДС повысили до 22%. Как менялась ставка налога в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12