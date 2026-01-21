Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса

Александр Калинин (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал три инициативы, которые могли бы помочь малому бизнесу на фоне вступающих в силу налоговых изменений. О своих предложениях он рассказал в эфире Радио РБК в преддверии совещания президента Владимира Путина с правительством.

По мнению Калинина, сейчас самой главной проблемой для малых и средних предприятий является резкое увеличение издержек. «Из-за дороговизны денег начались неплатежи в цепочке, прежде всего от крупного, большого бизнеса. И, соответственно, получается, у тебя резко вырастут затраты, а выручка у тебя так не вырастает, и ты выходишь в зону убыточности. Вот о чем говорит бизнес», — сказал он.

По его словам, чтобы помочь бизнесу, государству следует обратить внимание именно на ситуацию неплатежей в экономике, поскольку она «очень серьезная». Во-вторых, нужно пересмотреть параметры повышенных платежей. В качестве примера Калинин предложил включить в льготную систему по страховым взносам частное здравоохранение.

«Ну и самое главное — это системный диалог именно с микробизнесом, с общественными организациями», — подчеркнул он.

Совещание с правительством, которое провел Путин, было посвящено вопросам граждан, заданным во время прямой линии. Один из них задал владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов. Бизнесмен рассказал, что раньше работал по удобной патентной системе, но после налоговых изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, и это усложнило работу. Владелец пекарни предложил тогда компромисс: немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

В ходе совещания Путин напомнил об обращении Максимова и призвал не увеличивать нагрузку на малый бизнес. «Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия», — сказал он.

С 2026 года малый и средний бизнес в России постепенно начал переходить к сниженному пороговому уровню годовой выручки для уплаты НДС. В текущем году показатель сократился с 60 млн до 20 млн руб. в год, в 2027-м уровень выручки, по достижении которой необходимо платить НДС, снизится до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. в год. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что снижение порога необходимо для борьбы с незаконными схемами минимизации налогов и дробления бизнеса.