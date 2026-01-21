В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам

Фото: ssu.gov.ua

Силовики задержали первого заместителя председателя одной из районных администраций Киева, которого подозревают в оказании помощи уклонистам от мобилизации, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что сотрудники СБУ задержали Александра Смыка. Он является первым заместителем главы Соломенской районной администрации в Киеве.

По версии следствия, имея связи в районных территориальных центрах комплектования, чиновник помогал мужчинам избежать мобилизации. Его знакомый подделывал документы, которые позволяли уклонистам встать на учет в воинские части ВСУ. После этого Смык придумывал медицинские диагнозы и снимал мужчин с учета. В обмен за услугу чиновник брал с уклонистов гонорар в размере от $15 тыс. до $20 тыс.

«Сотрудники СБУ задокументировали сделку и задержали чиновника и его приспешника», — говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанных правоохранители обнаружили поддельные медицинские справки и военно-учетные документы, печати воинских частей и телефоны, в которых есть доказательства преступной схемы.

Смыка и его сообщника подозревают в организации и пособничестве в уклонении от военной службы путем самокалечения, совершенных по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику грозит до десяти лет колонии.