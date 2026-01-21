 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Силовики задержали первого заместителя председателя одной из районных администраций Киева, которого подозревают в оказании помощи уклонистам от мобилизации, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что сотрудники СБУ задержали Александра Смыка. Он является первым заместителем главы Соломенской районной администрации в Киеве.

По версии следствия, имея связи в районных территориальных центрах комплектования, чиновник помогал мужчинам избежать мобилизации. Его знакомый подделывал документы, которые позволяли уклонистам встать на учет в воинские части ВСУ. После этого Смык придумывал медицинские диагнозы и снимал мужчин с учета. В обмен за услугу чиновник брал с уклонистов гонорар в размере от $15 тыс. до $20 тыс.

«Сотрудники СБУ задокументировали сделку и задержали чиновника и его приспешника», — говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанных правоохранители обнаружили поддельные медицинские справки и военно-учетные документы, печати воинских частей и телефоны, в которых есть доказательства преступной схемы.

Смыка и его сообщника подозревают в организации и пособничестве в уклонении от военной службы путем самокалечения, совершенных по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины). На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Чиновнику грозит до десяти лет колонии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Украина Киев задержание чиновник мобилизация уклонисты
Материалы по теме
Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями
Политика
На Украине в вузах и колледжах нашли 50 тыс. уклонистов от мобилизации
Политика
«Страна» раскрыла схему «трудового убежища» для уклонистов на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55
В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом Политика, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Сборной Сенегала дадут премии и участки на побережье за Кубок Африки Спорт, 21:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Вице-чемпион по пляжному футболу погиб при столкновении поездов в Испании Спорт, 21:45
Суд обязал «Новую газету» опубликовать опровержение в РБК Политика, 21:41
В Киеве задержали замглавы районной администрации за помощь уклонистам Политика, 21:33
Президент «Опоры России» назвал варианты поддержки малого бизнеса
РАДИО
 Экономика, 21:31
Умер бывший футболист «Барселоны» и «Реала» Люсьен Мюллер Спорт, 21:22
Украинская компания разместила бонды впервые с 2022 года Экономика, 21:20
Российский чемпион НХЛ вернулся в состав «Колорадо» после автоаварии Спорт, 21:12