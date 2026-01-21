The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на заседании в среду не стал менять санкции в отношении сборных России, сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон в соцсети X, ссылаясь на источники.
Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять ограничения на участие в соревнованиях для российских и белорусских юниоров, в том числе в командных видах спорта.
Российские команды отстранены с 2022 года, после начала военной операции на Украине. IIHF, продлевая санкции, ссылалась на вопросы безопасности. В этот раз решение принято также по причинам безопасности.
Министр спорта Михаил Дегтярев в декабре говорил, что оспаривать недопуск хоккеистов в Спортивном арбитражном суде (CAS) пока не планируется из-за низких шансов на победу.
Источник The Athletic ранее заявил, что такие страны, как Финляндия, Швеция или Чехия, а также Канада, могут отказаться участвовать в одних турнирах с россиянами до окончания военных действий на Украине.
Российские хоккеисты в последний раз побеждали на юниорском ЧМ в 2007 году, а до финала доходили в 2021-м.
Взрослую сборную России не допустили на Олимпиаду в 2026 году.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии
Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов
Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине