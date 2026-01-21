 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 10 x 1,13 2 8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 4,15 x 2,95 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,19 x 5,3 2 20 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 2,02 x 3,7 2 3,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею

The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России
Россияне отстранены от турниров IIHF с 2022 года. Федерация решила не смягчать ограничения, несмотря на рекомендации МОК по юниорам
Люк Тардиф
Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на заседании в среду не стал менять санкции в отношении сборных России, сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон в соцсети X, ссылаясь на источники.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять ограничения на участие в соревнованиях для российских и белорусских юниоров, в том числе в командных видах спорта.

Российские команды отстранены с 2022 года, после начала военной операции на Украине. IIHF, продлевая санкции, ссылалась на вопросы безопасности. В этот раз решение принято также по причинам безопасности.

Министр спорта Михаил Дегтярев в декабре говорил, что оспаривать недопуск хоккеистов в Спортивном арбитражном суде (CAS) пока не планируется из-за низких шансов на победу.

Источник The Athletic ранее заявил, что такие страны, как Финляндия, Швеция или Чехия, а также Канада, могут отказаться участвовать в одних турнирах с россиянами до окончания военных действий на Украине.

Российские хоккеисты в последний раз побеждали на юниорском ЧМ в 2007 году, а до финала доходили в 2021-м.

Взрослую сборную России не допустили на Олимпиаду в 2026 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) сборная России по хоккею
Материалы по теме
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
Спорт
ФХР обратится в совет IIHF по поводу допуска молодежных сборных
Спорт
IIHF показала рейтинг хоккейных сборных без упоминания о лидерстве России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Трамп заявил о соглашении по Гренландии и отменил тарифы против Европы Политика, 23:13
Заявления Путина по «Совету мира» и Гренландии. Спецэфир телеканала РБК Политика, 23:13
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской Политика, 23:03
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий Политика, 23:01
При атаке дронов на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли двое Политика, 22:47
Путин предложил передать «Совету мира» $1 млрд замороженных активов Политика, 22:38
Путин сообщил, что получил приглашение Трампа в «Совет мира» Политика, 22:34
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Трамп признал себя диктатором Политика, 22:28
«Северсталь» вела 2:0 у аутсайдера КХЛ, но победила только в овертайме Спорт, 22:22
Глава Краснодарского края сообщил о массированной атаке, жертвах и пожаре Политика, 22:13
The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею Спорт, 22:06
Депутаты предложили закон о «профилактике уклонения от защиты страны» Политика, 22:04
«Достойна гангстерского кино». Чем запомнилась речь Трампа в Давосе Политика, 22:00
Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова Общество, 21:55