The Athletic: IIHF не стала смягчать санкции к сборным России по хоккею

Россияне отстранены от турниров IIHF с 2022 года. Федерация решила не смягчать ограничения, несмотря на рекомендации МОК по юниорам

Люк Тардиф (Фото: Dennis Pajot / Getty Images)

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на заседании в среду не стал менять санкции в отношении сборных России, сообщил журналист The Athletic Крис Джонстон в соцсети X, ссылаясь на источники.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рекомендовал снять ограничения на участие в соревнованиях для российских и белорусских юниоров, в том числе в командных видах спорта.

Российские команды отстранены с 2022 года, после начала военной операции на Украине. IIHF, продлевая санкции, ссылалась на вопросы безопасности. В этот раз решение принято также по причинам безопасности.

Министр спорта Михаил Дегтярев в декабре говорил, что оспаривать недопуск хоккеистов в Спортивном арбитражном суде (CAS) пока не планируется из-за низких шансов на победу.

Источник The Athletic ранее заявил, что такие страны, как Финляндия, Швеция или Чехия, а также Канада, могут отказаться участвовать в одних турнирах с россиянами до окончания военных действий на Украине.

Российские хоккеисты в последний раз побеждали на юниорском ЧМ в 2007 году, а до финала доходили в 2021-м.

Взрослую сборную России не допустили на Олимпиаду в 2026 году.