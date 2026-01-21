Путин сообщил, что получил приглашение Трампа в «Совет мира»

Москва изучит поступившие документы и проконсультируется с партнерами, рассказал президент. После этого Вашингтону дадут ответ. Он также заявил, что Россия готова направить $1 млрд в совет из числа замороженных в США активов

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин заявил, что получил личное обращение главы США Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира». Он поблагодарил американского коллегу за это.

«Мы действительно получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре: «Совет мира». <…> Что касается нашего участия в совете, МИД России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — сказал российский лидер в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности.

По словам Путина, в первую очередь речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, а также о поиске путей решения насущных проблем народа Палестины и разрешения «острейших проблем» гуманитарной ситуации в секторе Газа. Президент подчеркнул важность того, чтобы весь этот процесс в итоге благоприятно сказался на урегулировании палестино-израильского конфликта.

Россия готова направить $1 млрд в «Совет мира» из числа замороженных в США средств, заявил Владимир Путин.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США», — рассказал президент.

О создании Совета мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января 2026 года. Учреждение этой организации входило в мирный план американского лидера для Газы наряду с размещением международных сил. Цель совета как международной организации — содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

О том, что Трамп пригласил Путина войти в «Совет мира» по Газе, стало известно 19 января.