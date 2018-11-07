Цены прорвали договоренности

Четыре вопроса о подорожании бензина на Санкт-Петербургской бирже

Вопреки договоренностям нефтяников с правительством от 31 октября цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской бирже возросли примерно на 2%. Трейдеры отказались от перепродаж бензина с НПЗ, но топлива больше не стало

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Что произошло?

Оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 6 ноября, возросли в среднем на 1,7–2,2%.

Индекс бензина «Регуляр-92» прибавил во время торговой сессии 1,77% и составил 49,961 тыс. руб. за 1 тонну, индекс бензина «Премиум-95» показал самый большой рост — 2,19%, достигнув 52,783 тыс. руб за 1 тонну. Зимнее дизтопливо подорожало на 1,4%, до 56,106 тыс. руб. за 1 тонну.​ Рост цен в опте возобновился после краткого снижения до ноябрьский праздников — в четверг, 1 ноября, бензин АИ-92 подешевел на 2,52%, дизтопливо — на 3,08%, АИ-95 — на рекордные 4,68%.

При этом цены на заправках за неделю практически не изменились. Крупные нефтяные компании продолжают держать их на уровне июня 2018 года. По данным Московской топливной ассоциации на 6 ноября, за прошедшую неделю только на заправках Shell и «Астра АЗС» они выросли всего на 8 коп., до 44,71 руб. за литр.

Почему топливо подорожало?

Вице-премьер Дмитрий Козак 31 октября провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями, на котором договорился с ними о заморозке цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте на уровне июня до конца года, чтобы в том числе гарантировать владельцам АЗС приемлемую рентабельность при реализации топлива.

Обязательства соблюдать эту договоренность взяли на себя «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Нефтегазхолдинг», «Новый поток» и Иркутская нефтяная компания. Если хотя бы одна из этих компаний нарушит договоренность, то власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт топлива для всех. Тогда представитель Козака Илья Джус отмечал, что эти меры позволят избежать скачков цен как в опте, так и в рознице. Объявление об этих мерах и заявления нефтяников о намерении «изменить» (в случае с ЛУКОЙЛом) или даже «снизить» цены («Газпром нефть») в опте и привели к снижению цен на бирже 1 ноября.

Однако нефтяники еще не подписали соглашение с правительством (крайний срок — 7 ноября), а цены в мелком опте на своих сбытах снизила только «Газпром нефть». Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам торговли топливом. Основной причиной роста цен на бирже после ноябрьских праздников они называют недостаток предложения на фоне повышенного спроса.​

Президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов сказал РБК, что сложившаяся на топливном рынке ситуация показывает «яркую картину борьбы свободного рынка с жестким и манипулятивным регулированием». Рост оптовых цен на бирже 6 ноября связан с увеличением спроса на топливо. «Это в очередной раз подтверждает тот факт, что дополнительных объемов топлива на биржу не поступило, а основная цель принятого государственного регулирования — снижение уровня конкуренции и уничтожение независимого сектора», — сказал он. ​

Как на это повлияли трейдеры?

Еще один фактор, который мог повлиять на рост биржевых цен на бензин и дизтопливо, — возможный запрет трейдерам участвовать в торгах до 31 марта 2019 года. Козак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Центробанку и СПбМТСБ до 12 ноября предложить соответствующие изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, чтобы к торгам на бирже имели доступ только сети АЗС и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители. Об этом стало известно как раз во вторник, 6 ноября.

Трейдеры обычно перепродают топливо дороже, чем его производители, лишая владельцев АЗС возможности купить дефицитный товар напрямую. «Одной из причин роста цен на топливо на бирже 6 ноября может быть их разгон роботами трейдеров», — сказал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков. «Было бы правильно убрать трейдеров с биржи, пока объемы торгов бензином и дизелем не вырастут хотя бы до 30% от производства топлива нефтяными компаниями. Это решение по силам принять регуляторам рынка — ФАС и Минэнерго, они же должны усилить контроль за исполнением соглашений», — отметил он.

Но функция трейдеров также заключается в том, что они кредитуют владельцев АЗС, отпуская топливо с отсрочкой платежа: по правилам биржи закупать товар нужно с полной предоплатой в срок за 30 дней до его поставки, что предполагает наличие оборотного капитала, поэтому трейдеры помогают мелким игрокам. ​Запрет на участие в торгах трейдеров почти на полгода «попросту убьет их бизнес», сказал РБК Баженов из НТС. По его словам, у трейдеров нет достаточного запаса прочности, чтобы продержаться до 31 марта 2019 года. В этом случае пострадавшей стороной также выступит и независимая розница, которая сейчас получает оборотные средства с отсрочкой со стороны независимого трейдинга, добавил он.

Гендиректор Совета по товарным рынкам Илья Мороз (объединяет трейдеров нефтепродуктов) отметил, что с 6 ноября трейдеры — члены СПТР — прекратили перепродажи бензина и дизельного топлива на базисах НПЗ и призвали других участников рынка, не входящих в партнерство, последовать их примеру. «По итогам сегодняшних биржевых торгов мы видим взлет цен на топливо на 1000–1500 руб. за тонну. И количество товара на бирже не прибавилось», — отметил он.

Что будет с ценами на топливо дальше?

Соглашение правительства с нефтяниками предполагает, что оптовые цены снизятся в первую очередь на внебиржевом рынке, поскольку по прямым договорам продается наибольший объем топлива на внутреннем рынке. На бирже реализуется только до 20% от производства топлива. Но купить бензин и дизель напрямую у нефтяных компаний смогут не все: кому-то придется уйти с рынка, потому что нечего будет продать клиентам.

Чирсков из Приморского топливного союза сказал РБК, что нефтяники до сих пор не начали продавать дизтопливо независимым сетям АЗС (в отличие от крупных холдингов у них нет ни заводов, ни месторождений). Еще до совещания у Козака 31 октября стало известно, что в регионах начался дефицит топлива, с тех пор ситуация не изменилась, рассказал собеседник РБК.

Однако в протоколе по итогам совещания с нефтяниками у Козака 31 октября указаны индикативные цены на бензин и дизтопливо. Вице-премьер также поручил ФАС и ФНС «обеспечить проведение внеплановых проверок» деятельности независимых сетей автозаправочных станций. Особое внимание должно уделяться тем АЗС, цены на которых превышают установленный уровень более чем на 4%.

До конца 2018 года цены на заправках должны держаться на июньском уровне. А с января 2019 года правительство разрешило поднять их на 1,7% (в связи с ростом НДС с 18 до 20%), с февраля — на уровень инфляции.