 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Ювентус 1 3,4 x 3,4 2 2,15 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,45 x 3,55 2 2,07 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 43 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Карабах 1 1,12 x 9,5 2 20 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Реал 1 4,3 x 4,3 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 1,7 x 4,05 2 4,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,25 x 3,6 2 3,05 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 4,4 x 3,65 2 1,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,31 x 22 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Хоккеист «Автомобилиста» попросил клуб уволить его

Хоккеист «Автомобилиста» Кертис Волк попросил клуб расторгнуть с ним контракт
Кертис выступал за «Автомобилист» с 2022 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона
Кертис Волк
Кертис Волк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк обратился к клубу с просьбой о прекращении сотрудничества и покидает его. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской команды.

«Нападающий Кертис Волк обратился в клуб с просьбой о прекращении сотрудничества. Хоккейный клуб «Автомобилист» решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат», — написано в сообщении.

Контракт с нападающим был рассчитан до конца сезона.

Канадский хоккеист выступал за «Автомобилист» с 2022 года и взял с клубом бронзовые медали чемпионата «Фонбет» — КХЛ (2024).

В текущем сезоне Кертис провел за Екатеринбург 30 матчей, забил шесть шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности -6.

32-летний хоккеист планирует продолжить карьеру в одной из европейских лиг.

«Автомобилист» идет на четвертом месте Восточной конференции в турнирной таблице КХЛ. После 49 матчей на счету клуба 60 очков. Следующий матч команда проведет 29 января против хабаровского «Амура».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Рената Утяева
ХК Автомобилист КХЛ Хоккей
Материалы по теме
Лидер КХЛ вышел в Кубок Гагарина за 20 матчей до конца чемпионата
Спорт
«Спартак» обменял вратаря в «Трактор»
Спорт
Гендир минского «Динамо» урегулировал спор с недовольством Квартальнова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Семь болельщиков ПАОК погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы Спорт, 19:38
«Золото делает то, что должен биткоин». Что ждет крипторынок в феврале Крипто, 19:28
Бывший музыкант «Любэ» покинет Совет Федерации Политика, 19:24
В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года Общество, 19:21
«Металлург» четвертый раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:16
Politico описала стратегию для «средних держав» Политика, 19:14
Капитализация Ozon вновь превысила ₽1 трлн Инвестиции, 19:14
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дерипаска выиграл иск к The Insider о защите чести и достоинства Общество, 19:10
Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы Политика, 19:08
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского Политика, 18:52
Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования Политика, 18:47
В «Росатоме» заявили о планах создать «атомный кластер» в Узбекистане Экономика, 18:45
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе Спорт, 18:43