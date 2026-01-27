Хоккеист «Автомобилиста» попросил клуб уволить его

Кертис выступал за «Автомобилист» с 2022 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона

Кертис Волк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк обратился к клубу с просьбой о прекращении сотрудничества и покидает его. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской команды.

«Нападающий Кертис Волк обратился в клуб с просьбой о прекращении сотрудничества. Хоккейный клуб «Автомобилист» решил пойти навстречу игроку, в результате 32-летний форвард покидает нашу команду. Соглашение с хоккеистом расторгнуто по взаимному согласию сторон без взаимных финансовых выплат», — написано в сообщении.

Контракт с нападающим был рассчитан до конца сезона.

Канадский хоккеист выступал за «Автомобилист» с 2022 года и взял с клубом бронзовые медали чемпионата «Фонбет» — КХЛ (2024).

В текущем сезоне Кертис провел за Екатеринбург 30 матчей, забил шесть шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности -6.

32-летний хоккеист планирует продолжить карьеру в одной из европейских лиг.

«Автомобилист» идет на четвертом месте Восточной конференции в турнирной таблице КХЛ. После 49 матчей на счету клуба 60 очков. Следующий матч команда проведет 29 января против хабаровского «Амура».