Собянин показал проект первой новой станции Кольцевой линии за 70 лет

Платформа новой станции «Достоевская» Кольцевой линии метро будет выполнена в стиле ар-деко. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Новая станция появится на «кольце» впервые за более чем 70 лет.

«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — рассказал градоначальник.

Станцию украсят светильники из художественного стекла, которые выполнят по индивидуальным эскизам. А вдоль путевых стен появятся панно с панорамами городов, связанных с жизнью писателя: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы. Их изготовят заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.

Для отделки используют художественный металл и натуральный камень, причем «часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые», добавил Собянин.

Сейчас станция готова на 41%, рассказал мэр. Она разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. «Строительство ведется в самом центре города, в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяют горный способ проходки, чтобы не перекрывать движение поездов», — заключил градоначальник.

До сих пор самые новые из станций Кольцевой линии, «Краснопресненская» и «Киевская», были открыты в 1954 году. Планы построить станцию в районе Суворовской площади и Олимпийского проспекта появились еще в 1990-е, однако до 2011 года так и оставались планами. В 2011 году начались предварительные работы, однако из-за дороговизны проект заморозили.

Лишь спустя восемь лет Собянин заявил о возвращении к проекту. Стройка началась в конце 2022 года, по плану она займет пять лет из-за технологических особенностей и сложности работ в центре города. Как и все прочие станции Кольцевой линии, «Достоевская» будет пересадочной: она соединит «кольцо» с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии.