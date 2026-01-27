 Перейти к основному контенту
0

Собянин показал проект первой новой станции Кольцевой линии за 70 лет

Сюжет
Новости Москвы

Собянин показал проект первой новой станции Кольцевой линии за 70 лет
Video

Платформа новой станции «Достоевская» Кольцевой линии метро будет выполнена в стиле ар-деко. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Новая станция появится на «кольце» впервые за более чем 70 лет.

«Ее облик объединит в себе монументальность первых линий московского метро и имя Федора Достоевского. Интерьеры будут светлыми и торжественными: с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным каменным полом», — рассказал градоначальник.

Станцию украсят светильники из художественного стекла, которые выполнят по индивидуальным эскизам. А вдоль путевых стен появятся панно с панорамами городов, связанных с жизнью писателя: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Старой Руссы. Их изготовят заслуженные мастера монументального искусства Российской академии художеств.

Для отделки используют художественный металл и натуральный камень, причем «часть гранитов отечественных месторождений применят в метро впервые», добавил Собянин.

Сейчас станция готова на 41%, рассказал мэр. Она разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. «Строительство ведется в самом центре города, в сложных условиях плотной застройки, поэтому применяют горный способ проходки, чтобы не перекрывать движение поездов», — заключил градоначальник.

До сих пор самые новые из станций Кольцевой линии, «Краснопресненская» и «Киевская», были открыты в 1954 году. Планы построить станцию в районе Суворовской площади и Олимпийского проспекта появились еще в 1990-е, однако до 2011 года так и оставались планами. В 2011 году начались предварительные работы, однако из-за дороговизны проект заморозили.

Лишь спустя восемь лет Собянин заявил о возвращении к проекту. Стройка началась в конце 2022 года, по плану она займет пять лет из-за технологических особенностей и сложности работ в центре города. Как и все прочие станции Кольцевой линии, «Достоевская» будет пересадочной: она соединит «кольцо» с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Теги
Москва метрополитен Сергей Собянин
