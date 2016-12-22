Власти не увидели необходимости в пошлинах после сделки с нефтяниками

Оптовые цены на бензин после соглашения властей и нефтяников снизились, но работа над «дополнительными механизмами» регулирования рынка продолжается

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Нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы выполнили условия достигнутого 31 октября соглашения о заморозке цен на бензин, сообщил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Оптовые цены на бензин и дизельное топливо снизились, сказал он.

Джус добавил, что принятые правительством меры позволят избежать скачков цен как в оптовом, так и в розничном сегменте рынка.

«Введение заградительных экспортных пошлин в настоящее время не потребуется. При этом в правительстве идет проработка дополнительных механизмов регулирования рынка нефтепродуктов, которые могут быть дополнительно введены в ходе завершения налогового маневра в отрасли», — подчеркнул представитель вице-премьера. Налоговый маневр заключается в обнулении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до 0% в течение шести лет при повышении налога на добычу полезных ископаемых в течение трех лет.

С начала июля в России были заморожены цены на топливо в обмен на снижение акцизов. Решение было принято после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке и связанных с этим протестов. Но с тех пор цена на нефть росла, а рубль дешевел. Нефтяные компании попросили поднять цены на сумму до 5 руб. за литр.

По итогам переговоров с правительством нефтяные компании согласились удерживать цены до конца года. В противном случае власти пригрозили ввести пошлины. 1 ноября биржевые цены на бензин и дизель снизились.

В Независимом топливном союзе раскритиковали соглашение. Там подчеркнули, что топливная биржа перестанет отражать рыночные процессы и служить интересам игроков на рынке. «Такие практики ближе к Госплану, чем к реальным рыночным механизмам, а где Госплан — там и дефицит», — подчеркнули в НТС.