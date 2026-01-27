Лидер РПЛ обыграл казахстанский клуб в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Елимай» в товарищеском матче на сборах

Матч завершился со счетом 2:1

Казбек Мукаилов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В рамках зимних тренировочных сборов в Дубае (ОАЭ) «Краснодар» сыграл товарищеский матч с казахстанским клубом «Елимай Семей». Встреча завершилась победной краснодарского клуба 2:1.

«Краснодар» открыл счет уже на пятой минуте. После атаки по правому флангу и прострела в штрафную нападающий Казбек Мукаилов с близкого расстояния поразил ворота.

Во втором тайме на 57-й минуте крайний нападающий «Елимая» Жан-Али Пайруз сравнял счет. Однако «Краснодар» вернул себе лидерство. На 77-й минуте вышедший на замену полузащитник Ефим Буркин установил окончательный счет 2:1.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» заработал 40 очков и располагается на первой строчке, опережая «Зенит» на одно очко.

Казахстанский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, имея в активе 48 очков после 26 игр.