Политика⁠,
0

Часы Судного дня показали рекордно близкое время до «ядерной полуночи»

В 2026 году часы Судного дня показали 85 секунд до «ядерной полуночи». Проект ведет «Бюллетень ученых-атомщиков», он отражает, как эксперты оценивают опасность глобальных угроз
Фото: Kevin Fogarty / Reuters
Фото: Kevin Fogarty / Reuters

В начале 2026 года стрелка часов Судного дня расположилась в 85 секундах от «ядерной полуночи». Об этом сообщило издание «Бюллетень ученых-атомщиков», которое проводит такую оценку с 1947 года (с 2015-го оно делает это ежегодно). Аналитики оценивают степень ядерных рисков, динамику климатических изменений, а также уровень развития передовых технологий и биобезопасности. Церемония объявления транслировалась на сайте журнала.

В 2025 году стрелки часов Судного дня находились в 89 секундах от «ядерной полуночи». До этого на протяжении двух лет часы показывали 90 секунд до Судного дня.

За 78 лет, что «Бюллетень» ведет этот проект, ученые делали несколько отметок на часах: в 1949 году, когда СССР провел свой первый ядерный взрыв, часы показывали три минуты до полуночи, а в 1953-м, год спустя после того, как США испытали водородную бомбу, — две минуты; три минуты оставалось в 1984 году на фоне разрыва коммуникаций между США и СССР и развития американской программы «Звездных войн» (Стратегическая оборонная инициатива — СОИ). Самые далекие от полуночи отметки обозначены в 1963 (год спустя после Карибского кризиса) и 1972 годах (СССР и США подписали первые договоры в сфере контроля над вооружениями — ОСВ-1 и Договор по ПРО) — 12 минут; в 1991 году (СССР и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-1) — 17 минут. С 1991 года стрелки снова стали постепенно приближаться к полуночи.

Что такое часы Судного дня и почему они так важны
База знаний
Часы Судного дня, которые в настоящее время показывают 89 секунд до полуночи&nbsp;&mdash; насколько близко человечество находится к &laquo;глобальной катастрофе&raquo;, 28 января 2025 года

Американское издание «Бюллетень ученых-атомщиков» освещает проблемы международной безопасности и угроз, связанных с оружием массового уничтожения (ОМУ). Его создали в 1945 году лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн и группа ученых Чикагского университета, участвовавших в разработке ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». В 1947 году «Бюллетень» построил так называемые часы Судного дня, где полночь обозначает апокалипсис, а обратный отсчет до нее — степень угрозы. Время на часах ежегодно выставляют члены совета по науке и безопасности «Бюллетеня» при взаимодействии с советом спонсоров, куда входят десять нобелевских лауреатов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Часы Судного дня апокалипсис ядерная война ядерная катастрофа
