На Украине подозреваемый в убийстве застрелил четырех полицейских
В Черкасской области Украины во время задержания мужчины, подозреваемого в убийстве, погибли четверо спецназовцев, все — офицеры, сообщает МВД страны.
«Фигурант открыл прицельный огонь по правоохранителям. В ходе специальной операции злоумышленник был ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.
Еще один полицейский, старший лейтенант, получил ранения.
Издание «Страна.ua» пишет, что полицейских расстрелял 59-летний местный житель, которого подозревают в убийстве. Когда он увидел полицейских, то взял бронежилет, автомат и убежал из дома в лес. Там он открыл огонь по полицейским, убив четверых и ранив пятого.
Как сообщил глава областного управления полиции Олег Гудима, стрелок ранее служил в рядах ВСУ.
«Это местный житель 59 лет, бывший военнослужащий. На каких основаниях он уволен из армии — сейчас проверяем», — сказал Гудима на брифинге (цитата по ТСН).
