Политика⁠,
0

Чешский президент обвинил главу МИД страны в вымогательстве

Петр Павел заявил, что глава МИД Чехии шантажировал его
Президент Чехии Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны главы МИДа Петра Мацинки после отказа назначить кандидата правящей партии в правительство и намерен добиваться юридической оценки переписки
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Hagen Hopkins / Getty Images)

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел страны Петра Мацинки на фоне спора о назначении кандидата от правящей партии в правительство. Об этом глава государства сообщил журналистам во вторник, передает Bloomberg.

По словам чешского президента, Мацинка направлял текстовые сообщения его главному советнику после отказа президента назначить Филипа Турека членом кабинета министров. Президент назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет возможного состава преступления.

Филип Турек — бывший автогонщик, депутат чешского парламента от партии «Автомобилисты для себя» и Европарламента. Турек первоначально был кандидатом на пост министра иностранных дел, позже — министра окружающей среды, писало iDNES.cz.

«Он может обрести душевное спокойствие, если у меня в Министерстве окружающей среды будет Турек. Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр», — написал Мацинка в послании главе государства, передает iDNES.cz.

Петр Павел выразил надежду, что глава МИДа Мацинка не получил поддержки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Петр Павел отказался назначать депутата от партии «Автомобилисты для себя» Филипа Турека министром охраны окружающей среды, писало RPI. Павел возражает против назначения Филипа Турека из-за того, что последний регулярно подвергался критике за гомофобные и расистские высказывания в социальных сетях.

Для членов партии «Автомобилисты для себя» вопрос назначения Турека крайне важен, так как, согласно их позиции, Турек является ключевым представителем партии и пользуется поддержкой избирателей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

