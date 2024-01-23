Как менялось время на часах Судного дня. Инфографика

Стрелки часов Судного дня оставили на полутора минутах до полуночи — глобальной катастрофы. Как менялось время на часах с 1947 года — в инфографике РБК

Что такое часы Судного дня и кто переводит их стрелки

Часы Судного дня были созданы в 1947 году как метафора того, насколько человечество приблизилось к самоуничтожению — к «полуночи». Их запустил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», чтобы привлечь внимание человечества к угрозам ядерного оружия (в 1945 году США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки). Тогда на часах было семь минут до полуночи. Изначально стрелки двигал редактор журнала Юджин Рабинович, исходя из заключений ученых и экспертов в области ядерного оружия. После его смерти в 1973 году решение о переводе стрелок (вперед или назад) стал принимать экспертный совет. Совет также консультируется с другими учеными и экспертами, в числе которых 13 нобелевских лауреатов. С недавнего времени среди факторов учитываются также климатические изменения.

Сколько показывали часы Судного дня во время холодной войны и в современности