Военная операция на Украине⁠,
0

Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кочетова для РБК
Фото: Екатерина Кочетова для РБК

С территории Сумгаитского технологического парка был отправлен очередной груз с электрооборудованием с целью оказания гуманитарной помощи Украине, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ).

Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметили в агентстве.

Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на $17,6 млн
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

20 января Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи на сумму $1 млн. В поставку вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, пять трансформаторов и 27 тыс. м кабеля. Помощь была организована по обращению украинской стороны на фоне проблем с энергоснабжением.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическая система страны, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии. По его словам, страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта в 2022 году. 16 января на Украине был введен режим ЧС в энергетике.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Валерия Антонова
Азербайджан Украина гуманитарная помощь
