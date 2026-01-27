 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Нафтогаз» сообщил об остановке поврежденного объекта на западе Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Никитин / ТАСС
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении «объекта критической инфраструктуры в западном регионе Украины».

«Из соображений безопасности <…> специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС», — сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, его цитирует телеграм-канал компании.

По информации издания «Страна.ua», повреждения получил нефтезавод в Львовской области.

Украинская компания «Нафтогаз» на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны. Электроэнергия высвобождена для нужд бытовых потребителей.

На Украине ввели режим ЧС в энергетике
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В январе первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) в энергетике Украины.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ».

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Елена Наумова
Украина Нафтогаз Украины энергетика
Материалы по теме
Экс-замглавы офиса Зеленского уволили из набсовета «Нафтогаза»
Политика
«Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа
Политика
В «Нафтогазе» заявили о повреждении своего предприятия газодобычи и ТЭЦ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Семь болельщиков ПАОК погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы Спорт, 19:38
«Золото делает то, что должен биткоин». Что ждет крипторынок в феврале Крипто, 19:28
Бывший музыкант «Любэ» покинет Совет Федерации Политика, 19:24
В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года Общество, 19:21
«Металлург» четвертый раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:16
Politico описала стратегию для «средних держав» Политика, 19:14
Капитализация Ozon вновь превысила ₽1 трлн Инвестиции, 19:14
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дерипаска выиграл иск к The Insider о защите чести и достоинства Общество, 19:10
Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы Политика, 19:08
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского Политика, 18:52
Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования Политика, 18:47
В «Росатоме» заявили о планах создать «атомный кластер» в Узбекистане Экономика, 18:45
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе Спорт, 18:43