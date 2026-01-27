«Нафтогаз» сообщил об остановке поврежденного объекта на западе Украины

Фото: Максим Никитин / ТАСС

Компания «Нафтогаз» сообщила о повреждении «объекта критической инфраструктуры в западном регионе Украины».

«Из соображений безопасности <…> специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС», — сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, его цитирует телеграм-канал компании.

По информации издания «Страна.ua», повреждения получил нефтезавод в Львовской области.

Украинская компания «Нафтогаз» на этой неделе увеличила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны. Электроэнергия высвобождена для нужд бытовых потребителей.

В январе первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил чрезвычайную ситуацию (ЧС) в энергетике Украины.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, «используемым в интересах ВСУ».

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.