В «Росатоме» заявили о планах создать «атомный кластер» в Узбекистане

Алексей Лихачев (Фото: Александр Мелехов / ТАСС)

«Росатом» предложил властям Узбекистана создать на базе будущей атомной электростанции (АЭС) «атомный кластер». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«[Мы] позволили себе некое новаторство: предложить руководству Узбекистана создать не просто пристанционный атомный город, а создать «атомный кластер», — сообщил Лихачев.

Он уточнил, что проект направлен не только на атомную энергетику, но и атомную медицину и «радиологические компетенции» в интересах сельского хозяйства, здравоохранения и материаловедения. Глава «Росатома» добавил, что в работе будет задействована «главная научная организация» России — Курчатовский институт.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана.

В июне того же года узбекистанский «Узатом» и «Росатом» подписали протокол о вступлении в силу договора о строительстве шестиблоковой маломощной АЭС на территории Узбекистана.

Как сообщил Лихачев, в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности. В этом году планируется перейти к заливке бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова.