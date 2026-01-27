 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

В «Росатоме» заявили о планах создать «атомный кластер» в Узбекистане

Глава «Росатома» Лихачев: мы предложили Узбекистану создать «атомный кластер»
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Александр Мелехов / ТАСС)

«Росатом» предложил властям Узбекистана создать на базе будущей атомной электростанции (АЭС) «атомный кластер». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«[Мы] позволили себе некое новаторство: предложить руководству Узбекистана создать не просто пристанционный атомный город, а создать «атомный кластер», — сообщил Лихачев.

Он уточнил, что проект направлен не только на атомную энергетику, но и атомную медицину и «радиологические компетенции» в интересах сельского хозяйства, здравоохранения и материаловедения. Глава «Росатома» добавил, что в работе будет задействована «главная научная организация» России — Курчатовский институт.

Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС
Общество
Фото:uzatom_info / Telegram

В мае 2024 года президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана.

В июне того же года узбекистанский «Узатом» и «Росатом» подписали протокол о вступлении в силу договора о строительстве шестиблоковой маломощной АЭС на территории Узбекистана.

Как сообщил Лихачев, в октябре 2025 года началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности. В этом году планируется перейти к заливке бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Компании
Анастасия Луценко
Россия Узбекистан атомная энергетика Росатом
РОСАТОМ
Материалы по теме
Глава «Росатома» сообщил о крупнейшем топливном контракте для АЭС в Индии
Экономика
Глава «Росатома» ответил на вопрос о готовности полигона на Новой Земле
Политика
Глава «Росатома» заявил о необходимости модернизации ядерного щита России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Семь болельщиков ПАОК погибли в ДТП в Румынии по пути на матч Лиги Европы Спорт, 19:38
«Золото делает то, что должен биткоин». Что ждет крипторынок в феврале Крипто, 19:28
Бывший музыкант «Любэ» покинет Совет Федерации Политика, 19:24
В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года Общество, 19:21
«Металлург» четвертый раз в сезоне обыграл финалиста Кубка Гагарина Спорт, 19:16
Politico описала стратегию для «средних держав» Политика, 19:14
Капитализация Ozon вновь превысила ₽1 трлн Инвестиции, 19:14
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Дерипаска выиграл иск к The Insider о защите чести и достоинства Общество, 19:10
Как Трамп стал отцом «матери всех сделок» для Индии и Европы Политика, 19:08
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского Политика, 18:52
Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования Политика, 18:47
В «Росатоме» заявили о планах создать «атомный кластер» в Узбекистане Экономика, 18:45
Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе Спорт, 18:43