Роскомнадзор заявил, что не получал требований о блокировке «Википедии»

Фото: JarTee / Shutterstock

Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие два года «Википедия» может подвергнуться блокировке в России из-за искажения исторических фактов в статьях.

«Уже очевидно, что в России [сложилось] отношение к «Википедии» как к второсортному источнику информации. Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис «Википедия» может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — сказал депутат (цитата по ТАСС).

Он отметил, что речь может идти о блокировке конкретных страниц, которые относятся к истории России.

В 2019 году был запущен проект по созданию общенационального интерактивного энциклопедического портала «Знание» (Большая российская энциклопедия), срок завершения которого был запланирован на 2022 год. Проект позиционировался как отечественный аналог «Википедии» с верифицированным контентом.

Однако в октябре 2024 года правительство приняло решение ликвидировать проект из-за пересмотра приоритетов в сфере цифровизации. На ликвидацию власти потратят 303 млн руб.

В 2023 году заработал другой аналог — сайт «Рувики». Его основатель Владимир Медейко отмечал, что в задачах портала нет конкуренции с «Википедией», а темы на сайте фильтруются, чтобы отдать предпочтение академическому формату вместо новостного.