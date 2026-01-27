Самошников покинул сборы «Спартака» в ОАЭ по медицинским показаниям

Ожидается, что защитник через неделю вернется в расположение команды

Илья Самошников (Фото: Mysyakin Alexander / FC Spartak-Moscow / Global Look Press)

Защитник «Спартака» Илья Самошников покинул сборы команды в ОАЭ по медицинским показаниям. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

«Самошников продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве. После выполнения комплекса необходимых процедур он вернется в ОАЭ. Возвращение футболиста в расположение команды планируется к матчу с «Пюником», — говорится в сообщении.

Игра против «Пюника» пройдет 3 февраля.

Агент футболиста Алексей Бабырь сообщил «Спорт-Экспрессу», что у Самошникова нет серьезных проблем. «Он прошел медобследование, и нашли небольшое повреждение, над которым надо поработать. У него уйдет на это порядка недели», — сказал Бабырь.

Самошников перешел в «Спартак» в августе 2025 года из московского «Локомотива». 28-летний футболист провел за «красно-белых» семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.