ДНК экс-главы Сургута нашли на вещдоках по делу экс-замглавы ХМАО

ДНК нашли на резинке с купюрами при обыске у бывшего замгубернатора ХМАО Шипилова. Шипилова обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий

Андрей Филатов (Фото: filatov_surgut / Telegram)

ДНК экс-мэра Сургута Андрея Филатова выявили на вещественных доказательствах при обыске у бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова, которого обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Об этом рассказал журналист URA.RU с заседания суда, а «РИА Новости» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Да, это одно из доказательств по уголовному делу», — сказал собеседник агентства.

Шипилова задержали 14 февраля 2025 года по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Следствие считает, что он получил не менее 7,5 млн руб. от одной управляющей компании региона за содействие в захвате контроля над многоквартирными домами и общее покровительство в 2023–2024 годах.

URA.RU писало, что допрос бывшего первого замгубернатора ХМАО состоялся в декабре 2024 года. Источник издания связывал эти события с уголовным делом Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Среди фигурантов — руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». Шипилов изначально проходил в качестве свидетеля, однако потом на него дал показания Филатов.

Филатова задержали в ноябре 2024 года. Он возглавлял Сургут с февраля 2021 года по апрель 2024 года. Свой уход с поста Филатов объяснил «сугубо личными» причинами.

Шипилов занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2016 года. На этом посту бывший чиновник курировал работу департаментов госслужбы и региональной безопасности, общественные и внешние связи, а также молодежную политику.