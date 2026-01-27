 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Власти предупредили, что один из районов Киева останется без горячей воды

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Киевская городская государственная администрация подтвердила, что в Дарницком районе Киева (около 15% общей площади города) отключают горячую воду из-за блэкаута, пишет «Страна».

Администрация ранее обратилась к руководителям управляющих компаний с просьбой приостановить подачу горячего водоснабжения. Причина — атаки, в результате которых повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к дефициту тепловой и энергомощности.

В обращении также упоминается распоряжение исполнительного органа Киевского горсовета от 22 января, подтверждающее необходимость подобных мер.

В тот же день Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по украинским энергообъектам, которые используют ВСУ. Позднее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января оказалось самым сложным днем для энергосистемы Украины после 2022 года — «ситуация сверхтяжелая».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве после взрывов начались перебои с отоплением и водой
Политика

16 января Шмыгаль объявил режим ЧС в энергетике Украины. Одной из самых сложных он назвал ситуацию в Киеве, а также Киевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Менее чем через трое суток в стране анонсировались отключения света длительностью до 16 часов.

В минувшие выходные «Нафтогаз» сообщил, что Украина увеличила импорт электроэнергии из Европы и закупки импортной электроэнергии уже покрывают «более 50% потребностей всех предприятий» компании.

