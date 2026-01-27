 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

WP рассказала, что Польша готовилась не к тому конфликту

Сюжет
Военная операция на Украине
Польша подготовилась к обычной войне, а не гибридной, так что Варшаве нужно срочно менять оборонные приоритеты, пишет WP со ссылкой на экспертов
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подготовилась к обычной войне, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники. Об этом пишет The Washington Post (WP) cо ссылкой на экспертов.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим обычным вооружением», — заявил в интервью заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

После падения коммунистического режима Варшава стремилась не допустить своего попадания в зону влияния крупных соседей, таких как СССР, заявил WP эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг. Для этого она укрепляла вооруженные силы. «Цель заключалась в том, чтобы добиться ситуации, когда Польша больше не станет столь легкой мишенью для агрессии», — пояснил Ланг.

В период после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году Польша вдвое увеличила численность своих войск, а военные расходы страны выросли втрое. Варшава тратит до 4,7% своего ВВП на безопасность. Такой показатель является самым высоким в НАТО.

Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали
База знаний
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Однако эксперты считают, что для противодействия России Польше нужно изменить подход к инвестированию в оборону. Ланг, в частности, заявил, что Варшава вкладывала значительные средства в устаревшие военные системы.

«Русские лучше всего понимают язык силы», — сказал замминистра обороны страны Залевский, объясняя необходимость сильной польской армии.

Ранее, в сентябре 2025 года, Польша обвинила Россию и Белоруссию в том, что дроны этих стран пытались пересечь польское воздушное пространство. Польша не пыталась сбить дроны, отметило МВД страны. Крупное нарушение воздушного пространства Польши дронами было зафиксировано в ночь с 9 на 10 сентября. Тогда границу пересекли около 20 БПЛА, многие были найдены на территории страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, дроны были российскими.

Минобороны России заявило 10 сентября, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Удары пришлись по западу Украины: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областям, Виннице и Львову. Ведомство отметило, что при этом использовались дроны, дальность которых не превышает 700 км. Это меньше расстояния между, например, Сумами и Львовом или Херсоном и Львовом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Военная операция на Украине Польша беспилотники
Материалы по теме
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам
Политика
Украина получила дроны, способные бить на 500 км
Политика
Польша заявила о «десятках» прилетевших в воздушное пространство объектов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 17:48
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
ЦБ оставил курс доллара на 28 января выше ₽76 Инвестиции, 17:58
WP рассказала, что Польша готовилась не к тому конфликту Политика, 17:57
Tether запустила долларовый стейблкоин специально для рынка США Крипто, 17:50
В Североморске полностью вернули электричество после обрушения опор ЛЭП Общество, 17:43
Бывший тренер хоккейного «Спартака» стал помощником Ларионова в СКА Спорт, 17:36
Погибшие в доме в Балашихе иностранцы жгли угли, чтобы согреться Общество, 17:35
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 17:34
Маск согласился с заявлением Дурова об идиотах и «дырявом» WhatsApp Технологии и медиа, 17:33
Юлию Тимошенко заочно арестовали в России. Какие дела заводили против нее Политика, 17:32
Глава Anthropic предложил человечеству «проснуться» перед ИИ-катастрофой Технологии и медиа, 17:30
Росавиация показала работу аэродромных служб Москвы во время снегопада Общество, 17:29
Экс-гендиректор «Спартака» Цорн назначен спортивным директором «Аустрии» Спорт, 17:26
Российские брокеры оценили спрос на серебро среди частных инвесторов Инвестиции, 17:23