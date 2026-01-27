WP рассказала, что Польша готовилась не к тому конфликту

Польша подготовилась к обычной войне, а не гибридной, так что Варшаве нужно срочно менять оборонные приоритеты, пишет WP со ссылкой на экспертов

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подготовилась к обычной войне, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники. Об этом пишет The Washington Post (WP) cо ссылкой на экспертов.

«Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим обычным вооружением», — заявил в интервью заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

После падения коммунистического режима Варшава стремилась не допустить своего попадания в зону влияния крупных соседей, таких как СССР, заявил WP эксперт по Польше из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг. Для этого она укрепляла вооруженные силы. «Цель заключалась в том, чтобы добиться ситуации, когда Польша больше не станет столь легкой мишенью для агрессии», — пояснил Ланг.



В период после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году Польша вдвое увеличила численность своих войск, а военные расходы страны выросли втрое. Варшава тратит до 4,7% своего ВВП на безопасность. Такой показатель является самым высоким в НАТО.

Однако эксперты считают, что для противодействия России Польше нужно изменить подход к инвестированию в оборону. Ланг, в частности, заявил, что Варшава вкладывала значительные средства в устаревшие военные системы.

«Русские лучше всего понимают язык силы», — сказал замминистра обороны страны Залевский, объясняя необходимость сильной польской армии.



Ранее, в сентябре 2025 года, Польша обвинила Россию и Белоруссию в том, что дроны этих стран пытались пересечь польское воздушное пространство. Польша не пыталась сбить дроны, отметило МВД страны. Крупное нарушение воздушного пространства Польши дронами было зафиксировано в ночь с 9 на 10 сентября. Тогда границу пересекли около 20 БПЛА, многие были найдены на территории страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, дроны были российскими.



Минобороны России заявило 10 сентября, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». Удары пришлись по западу Украины: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областям, Виннице и Львову. Ведомство отметило, что при этом использовались дроны, дальность которых не превышает 700 км. Это меньше расстояния между, например, Сумами и Львовом или Херсоном и Львовом.