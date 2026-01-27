Царукян лишился первого места в рейтинге лучших бойцов UFC в легком весе

Первое место в рейтинге занял американец Джастин Гэтжи, который на прошлой неделе завоевал титул временного чемпиона UFC

Арман Царукян (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российско-армянский боец Арман Царукян опустился на одну строчку в рейтинге UFC в легком весе. Обновленный рейтинг опубликован на сайте промоушена.

Царукян теперь занимает второе место. Его обошел американец Джастин Гэтжи, который на недавнем турнире UFC 324 в Лас-Вегасе победил соотечественника Пэдди Пимблетта и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.

Основным чемпионом UFC в этой весовой категории является Илия Топурия из Испании. В топ-5 рейтинга также входят бразилец Чарльз Оливейра, американец Макс Холлоуэй и Пимблетт.

Царукян в своем последнем поединке в конце ноября победил новозеландца Дэна Хукера на турнире в Катаре. На счету 29-летнего спортсмена 23 победы (пять подряд) и три поражения в ММА.