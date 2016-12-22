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Бензин начал дешеветь на бирже
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Бензин начал дешеветь на бирже
Заморозка цен на бензин, 12:47
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Бензин начал дешеветь на бирже
После подписания соглашения между крупнейшими нефтяными компаниями и правительством о заморозке цен на топливо в мелком опте и рознице стоимость бензина АИ-92 на бирже снизилась на 2,55%, АИ-95 — на 5%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась на 2,55%, до 48,189 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 5,16%, до 50,637 тыс. руб. Зимнее дизтопливо подешевело на 2,06% до 57,389 тыс. руб. за тонну. Это следует из данных торгов биржи на 12:30 мск.

Накануне вечером вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство и представители крупнейших нефтяных холдингов и владельцев НПЗ достигли договоренности, которая ​предполагает сохранение до конца года цен в опте и рознице на уровне конца мая. Эти цены должны позволить обеспечивать маржу для АЗС: ее расчетный уровень при продаже бензина и дизтоплива должен составлять 2,7 тыс. руб. за тонну, уточнил вице-премьер. В случае нарушения соглашения компаниям грозят заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

После этого в четверг утром крупнейшие нефтяные компании заявили о планах «изменить» цены на бензин и дизтопливо в мелком опте. Следуя рекомендациям Министерства энергетики и ФАС, с 1 ноября ЛУКОЙЛ «меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности», сообщила в четверг пресс-служба компании. В то же время «Газпром нефть» с 1 ноября снизил мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 15%, сообщил представитель этой компании. Цены на топливо на АЗС сети «Газпром нефть» сохраняются на уровне мая и компания не планирует их изменять в ближайшее время, подчеркнул он.

К соглашению с правительством присоединились также «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: бензин , биржа , цены
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