На «золотые паспорта» брошена тень

«Золотые паспорта»
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проанализировала более 100 программ получения гражданства или резидентства за инвестиции (так называемые золотые паспорта или золотые визы) и пришла к выводу, что программы ряда стран могут использоваться для того, чтобы скрыть информацию о зарубежных активах. Обнаружить эти активы нельзя будет даже с помощью принятой ОЭСР еще в 2014 году системы автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS).
Система CRS работает так: зарубежный банк или иное финансовое учреждение собирает и передает в местные налоговые органы информацию о счетах нерезидентов (как физлиц, так и компаний). Налоговики, в свою очередь, передают эту информацию своим коллегам из той страны, резидентом которой является компания или физлицо. К настоящему моменту соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией подписали 103 страны, включая Россию.
Согласно анализу, проведенному ОЭСР, помешать автоматическому обмену информацией могут программы получения гражданства/резидентства за инвестиции, предоставляемые 21 страной и территорией. В черном списке: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, Колумбия, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Маврикий, Монако, Монтсеррат, Панама, Катар, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские Острова, Вануату, ОАЭ и Теркс и Кайкос.
ОЭСР указывает, что у покупателей «золотых паспортов» может быть много причин на покупку гражданства, причем вполне законных. Например, мотивом может стать желание начать бизнес в той или иной юрисдикции, дать детям больше возможностей для получения достойного образования и работы, путешествовать без виз или «жить в политически стабильной стране». Однако эти цели участники программ получения «золотых паспортов» преследуют далеко не всегда.
Часто паспорта, виды на жительство и другие документы, полученные в рамках программ получения гражданства за инвестиции, используются для того, чтобы исказить информацию о своем налоговом резидентстве. Происходит это так: клиент банка, купивший гражданство той или иной страны, сообщает о себе, что постоянно проживает только в этом государстве (и, соответственно, является его налоговым резидентом), при этом умалчивая о налоговом резидентстве в стране первого гражданства. Например, россиянин, купивший гражданство Кипра, может в иностранном банке сообщить о себе только то, что он — кипрский резидент. При этом в действительности он может появляться на острове лишь эпизодически. Результат — в российские налоговые органы информация о счетах в иностранных банках не попадает.
Особый риск, по мнению ОЭСР, представляют те программы «золотых паспортов», которые дают доступ к сверхнизким ставкам подоходного налога (менее 10%), а также не требуют физического присутствия человека в юрисдикции в течение хотя бы 90 дней в году.
Паспорт за €100 тыс.
По словам партнера юридической компании Amond & Smith Сергея Назаркина, участники программ получения гражданства за инвестиции делятся на две категории: те, кто реально рассматривает возможность переезда, и те, для кого получение второго паспорта — инструмент ухода от автоматического обмена информацией по финансовым счетам. У первой категории клиентов популярностью пользуются Кипр, Мальта и Монако. Получение гражданства там дает возможность постоянного жительства в Европе, и эта процедура гораздо дешевле и проще, чем получение гражданства Великобритании, Швейцарии или Австрии. Вторая категория инвесторов интересуется самыми доступными по цене юрисдикциями — например, Доминикой или государством Сент-Китс и Невис. Ценник на них в последнее время опустился и стартует от €100 тыс., в то время как порядок цифр по стоимости европейских паспортов — сотни тысяч, а иногда и миллионы евро.
Что делать банкам
В случае если у банка возникли «обоснованные сомнения» в полноте и корректности предоставленной клиентом информации о своем налоговом резидентстве, финансовое учреждение вправе запросить у него дополнительную информацию. ОЭСР советует поинтересоваться у «подозрительных» клиентов, получили ли они резидентство в обмен на инвестиции, являются ли они резидентами в других юрисдикциях, проживали ли в других юрисдикциях более 90 дней в прошлом году, а также в какой юрисдикции в прошлом году уплачивался подоходный налог.
В силу того, что автоматический обмен информацией по финансовым счетам стартовал не так давно, банки пока не наработали большой практики и опыта по выявлению подобных схем, констатирует Сергей Назаркин. Сейчас они ограничиваются требованиями к клиенту предоставить паспорт, подтвердить адрес и налоговый номер. Однако даже если все это клиент может предоставить, банки могут обращать внимание на такие детали, как адрес для отправки корреспонденции, телефон, место нахождения резидентного бизнеса, — это все в совокупности может влиять на оценку корректности определения клиентом своего налогового резидентства для целей автоматического обмена, заключает эксперт.
Ответственность — на клиентах
Учитывая разъяснения, данные ОЭСР, следующим шагом может стать изменение требований финансовых регуляторов к банкам, на которые ляжет обязательство выявлять, действительно ли клиент с гражданством той или иной страны является ее налоговым резидентом, предполагает руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. В случае российских бизнесменов проверить это будет достаточно легко: у клиента можно будет запросить российский паспорт и по штампам посмотреть, сколько дней он находился в России. Так уже действует ФНС в отношении россиян, получивших вид на жительство в другой стране. В случае с европейцами — тяжелее. Граждане стран ЕС с высокими налогами для физлиц (Франция, Германия и т.д.) также часто прибегают к покупке второго гражданства (Монако, ОАЭ, Кипр) с целью снизить налоговую нагрузку, однако в силу отсутствия физических границ в Евросоюзе отследить перемещения между странами сложно. В качестве подтверждения фактического проживания в стране резидентства крупные европейские private-банки уже сейчас могут запрашивать выписки по карте, документы о коммунальных платежах и т.д. В некоторых юрисдикциях, например в Швейцарии, в случае если клиент ввел банк в заблуждение и это будет выявлено при проверке, то ответственность (от штрафа до уголовного преследования) может пасть на клиента, рассказывает эксперт.
Рынок на $3 млрд в год
Точные объемы мирового рынка предоставления гражданства/резидентства за инвестиции неизвестны. Лоббистская группа Investment Migration Council оценивает их в $3 млрд ежегодно (по оценкам IMC, каждый год так называемые золотые паспорта и визы покупают около 5 тыс. человек). Примерно у 100 стран есть программы «резидентство в обмен на инвестиции». В ЕС такие программы действуют в 13 государствах. Согласно докладу Transparency International и Global Witness, за десять лет странами Евросоюза было выдано не менее 6 тыс. паспортов и 100 тыс. видов на жительство по программам привлечения инвестиций, суммарный объем которых в итоге составил около €25 млрд. Лидеры по продажам — Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и Великобритания (продали более чем по 10 тыс. виз каждая). Лидеры по заработкам — Испания, Кипр и Португалия. Лишь две страны — Мальта и Австрия — раскрывают, кто купил их гражданство. Цена паспортов сильно варьируется: за греческий или латвийский паспорт нужно будет отдать €250 тыс., за кипрский — €2 млн, австрийский может стоить до €10 млн.
Что касается России, то, по оценке Knight Frank, 58% живущих в России ультрабогатых людей (с состоянием более $50 млн, в России и СНГ таких людей живет 2870 человек) имеют вторые паспорта.