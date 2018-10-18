На «золотые паспорта» брошена тень

Гражданство каких стран используется для сокрытия информации об активах

ОЭСР проанализировала более 100 программ так называемых золотых паспортов — получения гражданства за инвестиции. Программы 21 государства могут мешать работе существующей в рамках ОЭСР системы автообмена налоговой информацией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Золотые паспорта»

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проанализировала более 100 программ получения гражданства или резидентства за инвестиции (так называемые золотые паспорта или золотые визы) и пришла к выводу, что программы ряда стран могут использоваться для того, чтобы скрыть информацию о зарубежных активах. Обнаружить эти активы нельзя будет даже с помощью принятой ОЭСР еще в 2014 году системы автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard, CRS).

Система CRS работает так: зарубежный банк или иное финансовое учреждение собирает и передает в местные налоговые органы информацию о счетах нерезидентов (как физлиц, так и компаний). Налоговики, в свою очередь, передают эту информацию своим коллегам из той страны, резидентом которой является компания или физлицо. К настоящему моменту соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией подписали 103 страны, включая Россию.

Согласно анализу, проведенному ОЭСР, помешать автоматическому обмену информацией могут программы получения гражданства/резидентства за инвестиции, предоставляемые 21 страной и территорией. В черном списке: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, Колумбия, Кипр, Доминика, Гренада, Малайзия, Мальта, Маврикий, Монако, Монтсеррат, Панама, Катар, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сейшельские Острова, Вануату, ОАЭ и Теркс и Кайкос.

ОЭСР указывает, что у покупателей «золотых паспортов» может быть много причин на покупку гражданства, причем вполне законных. Например, мотивом может стать желание начать бизнес в той или иной юрисдикции, дать детям больше возможностей для получения достойного образования и работы, путешествовать без виз или «жить в политически стабильной стране». Однако эти цели участники программ получения «золотых паспортов» преследуют далеко не всегда.

Часто паспорта, виды на жительство и другие документы, полученные в рамках программ получения гражданства за инвестиции, используются для того, чтобы исказить информацию о своем налоговом резидентстве. ​Происходит это так: клиент банка, купивший гражданство той или иной страны, сообщает о себе, что постоянно проживает только в этом государстве (и, соответственно, является его налоговым резидентом), при этом умалчивая о налоговом резидентстве в стране первого гражданства. Например, россиянин, купивший гражданство Кипра, может в иностранном банке сообщить о себе только то, что он — кипрский резидент. При этом в действительности он может появляться на острове лишь эпизодически. Результат — в российские налоговые органы информация о счетах в иностранных банках не попадает.

Особый риск, по мнению ОЭСР, представляют те программы «золотых паспортов», которые дают доступ к сверхнизким ставкам подоходного налога (менее 10%), а также не требуют физического присутствия человека в юрисдикции в течение хотя бы 90 дней в году.

Паспорт за €100 тыс.

По словам партнера юридической компании Amond & Smith Сергея Назаркина, участники программ получения гражданства за инвестиции делятся на две категории: те, кто реально рассматривает возможность переезда, и те, для кого получение второго паспорта — инструмент ухода от автоматического обмена информацией по финансовым счетам. У первой категории клиентов популярностью пользуются Кипр, Мальта и Монако. Получение гражданства там дает возможность постоянного жительства в Европе, и эта процедура гораздо дешевле и проще, чем получение гражданства Великобритании, Швейцарии или Австрии. Вторая категория инвесторов интересуется самыми доступными по цене юрисдикциями — например, Доминикой или государством Сент-Китс и Невис. Ценник на них в последнее время опустился и стартует от €100 тыс., в то время как порядок цифр по стоимости европейских паспортов — сотни тысяч, а иногда и миллионы евро.

Что делать банкам

В случае если у банка возникли «обоснованные сомнения» в полноте и корректности предоставленной клиентом информации о своем налоговом резидентстве, финансовое учреждение вправе запросить у него дополнительную информацию. ОЭСР советует поинтересоваться у «подозрительных» клиентов, получили ли они резидентство в обмен на инвестиции, являются ли они резидентами в других юрисдикциях, проживали ли в других юрисдикциях более 90 дней в прошлом году, а также в какой юрисдикции в прошлом году уплачивался подоходный налог.

В силу того, что автоматический обмен информацией по финансовым счетам стартовал не так давно, банки пока не наработали большой практики и опыта по выявлению подобных схем, констатирует Сергей Назаркин. Сейчас они ограничиваются требованиями к клиенту предоставить паспорт, подтвердить адрес и налоговый номер. Однако даже если все это клиент может предоставить, банки могут обращать внимание на такие детали, как адрес для отправки корреспонденции, телефон, место нахождения резидентного бизнеса, — это все в совокупности может влиять на оценку корректности определения клиентом своего налогового резидентства для целей автоматического обмена, заключает эксперт.

Ответственность — на клиентах

Учитывая разъяснения, данные ОЭСР, следующим шагом может стать изменение требований финансовых регуляторов к банкам, на которые ляжет обязательство выявлять, действительно ли клиент с гражданством той или иной страны является ее налоговым резидентом, предполагает руководитель практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. В случае российских бизнесменов проверить это будет достаточно легко: у клиента можно будет запросить российский паспорт и по штампам посмотреть, сколько дней он находился в России. Так уже действует ФНС в отношении россиян, получивших вид на жительство в другой стране. В случае с европейцами — тяжелее. Граждане стран ЕС с высокими налогами для физлиц (Франция, Германия и т.д.) также часто прибегают к покупке второго гражданства (Монако, ОАЭ, Кипр) с целью снизить налоговую нагрузку, однако в силу отсутствия физических границ в Евросоюзе отследить перемещения между странами сложно. В качестве подтверждения фактического проживания в стране резидентства крупные европейские private-банки уже сейчас могут запрашивать выписки по карте, документы о коммунальных платежах и т.д. В некоторых юрисдикциях, например в Швейцарии, в случае если клиент ввел банк в заблуждение и это будет выявлено при проверке, то ответственность (от штрафа до уголовного преследования) может пасть на клиента, рассказывает эксперт.