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Мусор доверят единому интегратору
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Мусор доверят единому интегратору
Газета № 178 (2902) (1510) Бизнес, 12 окт, 06:40
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Мусор доверят единому интегратору
Минприроды предложило создать универсальную управляющую компанию на рынке отходов
Минприроды разработало план создания единой управляющей компании в сфере обращения с отходами. Госкомпания будет распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новая госкомпания

Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом РБК рассказал источник, близкий к ведомству, и подтвердил участник рынка переработки мусора, знакомый с подготовкой документа.

Представитель Минприроды подтвердил, что работа над документом ведется. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего экологию.

Создание единой компании-интегратора, которая будет сопровождать управление отраслью отходов, в рамках нацпроекта «Экология» анонсировал 6 августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Ее учредителем выступит правительство.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн т. ​

Источник, близкий к Минприроды, говорит, что компания разработает единую схему размещения ТКО, которая консолидирует данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки и планы по созданию новых объектов (обработка, утилизация, хранение отходов), одновременно являясь оператором этой схемы. Госкомпания также будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.

Кроме того, новая компания будет главным распорядителем бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог, добавил собеседник РБК.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида ​Исмаилова, за 2018 год план 2,4 млрд руб. по экологическому сбору был уже выполнен летом, ожидается существенное перевыполнение. Объем финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составляет 291 млрд руб., из федерального бюджета — около 104 млрд руб. Создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб., оценивали ранее в Минпромторге.

По словам представителя Минприроды, предполагается, что госкомпания сможет приобретать активы и участвовать в инвестпроектах в области ТКО.

Источниками доходов будут имущественные взносы, доходы от участия в инвестпроектах и коммерческих организациях, сказал представитель Минприроды. По его словам, также возможно привлечение финансирования за счет выпуска «зеленых» облигаций, займов и кредитов. Ежегодные поступления из федерального бюджета будут складываться из экологического сбора, средств нацпроекта «Экология» и целевых субсидий, добавил он. ​

Координатор «мусорной» реформы

Новая госкомпания будет взаимодействовать с частными региональными операторами, поскольку они уже сейчас используют территориальные схемы, сообщил представитель Минприроды. По данным аналитической службы НАКДИ, по состоянию на август 2018 года в 71 субъекте России выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, еще в 14 регионах такие операторы еще не выбраны.

Владелец компании — оператора переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка сказал РБК, что план по созданию такой госкомпании — «важный и своевременный». «Сейчас на федеральном уровне нет единого интегратора, который взял бы на себя функцию комплексного модерирования всех процессов в столь сложной и актуальной на текущем этапе развития теме обращения отходов», — заметил он. Новая структура может взять на себя взаимодействие с профильными ведомствами, стандартизацию процессов, правовых инициатив и выработку мер финансовой поддержки участников рынка, рассчитывает Чайка.

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Рашид Исмаилов из Российского экологического общества говорит о необходимости единого центра компетенций и принятия управленческих решений. «Нужна координация действий всех игроков. Одно из ключевых направлений будущей компании — это администрирование экологического сбора. Сейчас есть сложности как с его сбором, так и с эффективностью распределения», — добавляет он. По словам Исмаилова, «мусорная» реформа идет очень болезненно — нужен мониторинг и корректировка правил игры. «Уверен, что со временем будут возникать новые вызовы, необходимость структурирования и запуска новых проектов в этой сфере. Нужно управлять этими рисками и быть в проактивной повестке. Этим будет заниматься новая компания», — заключает он.

4 трлн руб. на экологию

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).

Финансирование нацпроекта составит 4 трлн руб. на 2019–2024 годы, из них более 3 трлн руб. — внебюджетные средства. Из федерального бюджета должно быть выделено около 700 млрд руб., еще 300 млрд руб. — из бюджетов регионов.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется всего 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых сейчас более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн т.

Авторы: Валерия Комарова, Людмила Подобедова.
Теги: Минприроды , единый оператор , мусор
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