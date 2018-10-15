Мусор доверят единому интегратору

Новая госкомпания
Минприроды подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом РБК рассказал источник, близкий к ведомству, и подтвердил участник рынка переработки мусора, знакомый с подготовкой документа.
Представитель Минприроды подтвердил, что работа над документом ведется. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего экологию.
Создание единой компании-интегратора, которая будет сопровождать управление отраслью отходов, в рамках нацпроекта «Экология» анонсировал 6 августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Ее учредителем выступит правительство.
По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн т.
Источник, близкий к Минприроды, говорит, что компания разработает единую схему размещения ТКО, которая консолидирует данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки и планы по созданию новых объектов (обработка, утилизация, хранение отходов), одновременно являясь оператором этой схемы. Госкомпания также будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.
Кроме того, новая компания будет главным распорядителем бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог, добавил собеседник РБК.
По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, за 2018 год план 2,4 млрд руб. по экологическому сбору был уже выполнен летом, ожидается существенное перевыполнение. Объем финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составляет 291 млрд руб., из федерального бюджета — около 104 млрд руб. Создание в России современной отрасли переработки мусора потребует инвестиций на уровне 5 трлн руб., оценивали ранее в Минпромторге.
По словам представителя Минприроды, предполагается, что госкомпания сможет приобретать активы и участвовать в инвестпроектах в области ТКО.
Источниками доходов будут имущественные взносы, доходы от участия в инвестпроектах и коммерческих организациях, сказал представитель Минприроды. По его словам, также возможно привлечение финансирования за счет выпуска «зеленых» облигаций, займов и кредитов. Ежегодные поступления из федерального бюджета будут складываться из экологического сбора, средств нацпроекта «Экология» и целевых субсидий, добавил он.
Координатор «мусорной» реформы
Новая госкомпания будет взаимодействовать с частными региональными операторами, поскольку они уже сейчас используют территориальные схемы, сообщил представитель Минприроды. По данным аналитической службы НАКДИ, по состоянию на август 2018 года в 71 субъекте России выбран региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, еще в 14 регионах такие операторы еще не выбраны.
Владелец компании — оператора переработки мусора «Хартия» Игорь Чайка сказал РБК, что план по созданию такой госкомпании — «важный и своевременный». «Сейчас на федеральном уровне нет единого интегратора, который взял бы на себя функцию комплексного модерирования всех процессов в столь сложной и актуальной на текущем этапе развития теме обращения отходов», — заметил он. Новая структура может взять на себя взаимодействие с профильными ведомствами, стандартизацию процессов, правовых инициатив и выработку мер финансовой поддержки участников рынка, рассчитывает Чайка.
Рашид Исмаилов из Российского экологического общества говорит о необходимости единого центра компетенций и принятия управленческих решений. «Нужна координация действий всех игроков. Одно из ключевых направлений будущей компании — это администрирование экологического сбора. Сейчас есть сложности как с его сбором, так и с эффективностью распределения», — добавляет он. По словам Исмаилова, «мусорная» реформа идет очень болезненно — нужен мониторинг и корректировка правил игры. «Уверен, что со временем будут возникать новые вызовы, необходимость структурирования и запуска новых проектов в этой сфере. Нужно управлять этими рисками и быть в проактивной повестке. Этим будет заниматься новая компания», — заключает он.
4 трлн руб. на экологию
Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Он включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).
Финансирование нацпроекта составит 4 трлн руб. на 2019–2024 годы, из них более 3 трлн руб. — внебюджетные средства. Из федерального бюджета должно быть выделено около 700 млрд руб., еще 300 млрд руб. — из бюджетов регионов.
По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется всего 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых сейчас более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн т.