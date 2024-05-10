Думские фракции заявили о поддержке кандидатуры Мишустина

В КПРФ, СР и ЛДПР заявили о поддержке кандидатуры Мишустина на пост премьера

Утверждение премьера Думой состоится днем 10 мая. С заявлениями в поддержку Мишустина выступили члены «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, в «Новых людях» отказались от комментариев до встречи с Мишустиным

Михаил Мишустин (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Фракция коммунистов в Госдуме поддержит кандидатуру Михаила Мишустина на посту премьер-министра, заявил глава комитета нижней палаты по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Об этом сообщает «РИА Новости». Сегодня нижняя палата рассмотрит кандидатуру Мишустина на новый премьерский срок, у него запланированы встречи со всеми фракциями парламента.

«Я думаю, что да <...> я не думаю, а поддержат», — ответил Харитонов на вопрос журналистов.

Фракция КПРФ воздержится при голосовании за премьера, сообщил позднее источник РБК в партии. По его данным, об этом Зюганов сказал депутатам-коммунистам на закрытой встрече с Мишустиным.

О поддержке кандидатуры Мишустина также заявили в ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил в телеграм-канале, что поддерживает назначение Мишустина. «Михаил Владимирович за эти годы на практике многократно подтвердил свои управленческие компетенции в самых сложных и кризисных ситуациях», — отметил он.

Кандидатуру также одобряют в партии «Справедливая Россия — За правду», сообщил первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев.

В партии «Новые люди» отказались от комментариев до встречи с и.о. премьера. Ранее источник РБК рассказал о разосланном депутатам расписании встреч фракций с кандидатом в премьеры. По нему первая встреча 10 мая состоится с фракцией КПРФ. Затем пройдет встреча с фракцией ЛДПР, за ними — с фракцией партии «Справедливая Россия — За правду», затем будут «Новые люди», и завершающая встреча состоится с фракцией «Единой России». На каждую встречу отводится примерно по 30 минут.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Это его пятый срок. После этого, согласно закону, действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия. По Конституции (статьи 83 и 111), президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что заседание по утверждению кандидатуры нового премьер-министра России начнется в Госдуме в 14:00 мск 10 мая. Утром 10 мая в Думу внесли проект постановления об утверждении Михаила Мишустина в должности премьер-министра страны.

По данным РБК, в составе правительства могут произойти следующие изменения. Денис Мантуров покинет должность главы Минпромторга, сохранив пост вице-премьера, рассказали источники РБК. На пост главы Министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, добавили они.

Источники РБК также рассказали, что кандидатура главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Один из них сказал, что Патрушев не будет совмещать новую должность с постом главы Минсельхоза. По словам другого источника, на должность министра рассматривается кандидатура первого замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.

Будет назначен и руководитель Счетной палаты. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко утром 10 мая сообщила, что Путину предложены три кандидатуры: сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова и заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук.