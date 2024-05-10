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Новое правительство 2024 ,  
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Путин встретился с Мишустиным перед назначением в Госдуме

Сюжет
Новое правительство 2024
Президент выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру. премьера и предложенных им министров

Путин встретился с Мишустиным перед назначением в Госдуме
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Президент Владимир Путин в пятницу, 10 мая, провел встречу с и.о. главы правительства Михаилом Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме, сообщила пресс-службе Кремля. Президент выразил уверенность, что Дума поддержит его.

«После того, как это [одобрение кандидатуры премьера в Госдуме] произойдет, а надеюсь, что это так и будет, мы с вами встретимся еще раз и поговорим более подробно тогда о ваших предложениях. В соответствии с Конституцией будем действовать, надеюсь, что вам удастся убедить депутатов в Государственной Думе по поводу кандидатур ваших заместителей и федеральных министров», — сказал Путин.

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Путин сказал, что, как показывает практика последних лет, «в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране, а в сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, — работать без пауз».

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что ориентиром и приоритетом в работе нового правительства будут задачи, поставленные президентом в послании Федеральному Собранию, и цели из нового майского указа.«Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу», — также сказал Мишустин.

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7 мая Путин в пятый раз вступил в должность президента России, после чего правительство ушло в отставку. Члены кабмина продолжают работу в качестве исполняющих обязанности до формирования нового состава.

Президент 10 мая предложил Госдуме кандидатуру Мишустина на пост премьера. На момент публикации материала началась его встреча с представителями думских фракций, после чего — около 14:00 — ожидается пленарное заседание Думы, а затем — голосование по кандидатуре премьера.

Мишустин впервые возглавил кабмин в январе 2020 года, до него премьером был Дмитрий Медведев. Предыдущие десять лет Мишустин руководил ФНС.

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Юлия Овчинникова
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